"Fränkische Toskana Express" startet am 1. Mai in Bamberg

Für Wanderer, Kellergänger oder auch Kunstinteressierte startet der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) eine neue Freizeitlinie: mit dem Bus von Bamberg aus in den Landkreis und zurück. Da gehen dann auch mal zwei Seidla.

Bamberg – Tiefenellern – Bamberg

Am 1. Mai startet die neue VGN-Freizeitlinie "Fränkische Toskana Express" ab Bamberg. Die Buslinie bringt Wanderer, Kultur- und Genussliebhaber am Wochenende und an Feiertagen von Bamberg nach Tiefenellern und wieder zurück – die Fahrtroute führt entlang des 13-Brauereien-Weges. Nicht nur für Bierkulturinteressierte ist die neue Busverbindung gedacht. Auch Kunst- und Skulpturwege sowie Wanderstationen werden angefahren.

Die Linie 970 führt vom Bamberger Bahnhof über Litzendorf, Geisfeld, Roßdorf a.Forst nach Tiefenellern. Mit dem neuen Angebot werden mittlerweile 29 Freizeitlinien im VGN-Gebiet angeboten. "Der neue 'Fränkische Toskana Express' ergänzt die bereits bestehenden VGN-Freizeitlinien in der Fränkischen Schweiz und macht den nördlichen Teil dieser beliebten Ausflugsregion vor allem am Wochenende besser erreichbar", erklärt Uli Büscher vom VGN. Die neue Linie käme der Nachfrage nach erreichbaren regionalen Ausflugszielen nach. Zudem gewinne der ÖPNV durch das Angebot weiter an Attraktivität. Die Freizeitlinien fahren vom 1. Mai bis 1. November.

"Die Freizeitbuslinien sind ein attraktives ÖPNV-Angebot gerade für Familien, um auf entspannte Weise die herrliche Natur im Bamberger Land ohne eigenen Pkw zu entdecken." Bruno Kellner (Freie Wähler), stellvertretender Landrat Bamberg

Anbindung an verschiedene Wandertouren

Der "Fränkische Toskana Express" führt direkt zum Startpunkt der VGN-Wanderung "7 auf einen Streich" in Tiefenellern. Wer an der Haltestelle Kunigundenruh aussteigt, kann beispielsweise den VGN-Freizeittipp "Durch den Hauptsmoorwald" mit einem Besuch beim Barock-Schloss Seehof erwandern. Ab der Haltestelle Schammelsdorf bietet sich der nördliche Teil des 13-Brauereien-Weges für eine Genusswanderung an. Die Stadtbus-Linie 907 bringt Wandernde auf dem Rückweg ab Memmelsdorf wieder zum Bahnhof Bamberg.

Die VGN-Freizeitlinien sind in Prospekten thematisch zusammengefasst. Sie enthalten neben den Fahrplänen jeweils eine kurze Beschreibung der angefahrenen Orte, Tipps zu Einkehrmöglichkeiten und Hinweise auf zur Route passende Freizeittipps. Sie sind in den Tourist-Infos der Gemeinden der Fränkischen Toskana (Litzendorf, Memmelsdorf und Strullendorf) sowie im Landratsamt Bamberg erhältlich.