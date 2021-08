Fränkische THW-Helfer kehren ausgepowert zurück

Die rund 100 THW-Helfer aus Mittelfranken, die derzeit in den deutschen Hochwasserregionen im Einsatz sind, geraten nach drei Wochen im Krisengebiet nun ans Ende ihrer Kräfte. Wie das THW Nürnberg dem BR auf Nachfrage mitteilte, werden die ehrenamtlichen Helfer am Freitag in die Heimat zurückkehren.

Anstrengende Arbeit im Schutzanzug

Die zerstörte Umgebung in Ahrweiler erinnere an ein Kriegsgebiet, berichtet THW-Sprecherin Annelie Schiller. Neben der mentalen Belastung werde den Helfern auch körperlich einiges abverlangt: So seien beispielsweise die THW Ortsverbände Ansbach, Baiersdorf, Dinkelsbühl, Erlangen und Feuchtwangen damit beschäftigt, das Kellergeschoss und die Tiefgaragen eines Klinikums von sämtlichen Unrat und Schlamm zu befreien. Und das alles in Schutzanzügen, da die Schadstoffbelastung hoch sei.