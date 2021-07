Fränkische Teichwirte bangen um Existenz

Die starken Regenfälle haben auch den Fluss Aurach im unterfränkischen Tretzendorf über die Ufer treten lassen und die Fischweiher überflutet. Teichwirte im Aischgrund hingegen sind wohl mit einem blauen Auge davon gekommen.

80 Prozent Verlust befürchtet

Nur noch einige flach gedrückte Grashalme lassen erahnen, welche Szenen sich hier am Wochenende am Ortsrand von Tretzendorf (Landkreis Haßberge) abgespielt haben: Die Wassermassen haben den Fischweiher um rund 30 Zentimeter überflutet, einige Fische hat Jürgen Schaaf sogar selbst gesehen, die "einfach davon geschwommen" sind. Der Fluss Aurach ist nicht sonderlich groß, wirkt am Dienstag (13.07) auch nicht so, als würde er großen Schaden anrichten können, doch die Bilder auf dem Smartphone des Fischwirtschaftsmeisters zeigen: Es geht auch anders. Die braune Brühe der Aurach hat am Wochenende wohl bis zu 80 Prozent der Fischbestände aus den Weihern gespült.

Hoffen auf "beständige" Karpfen

In den 14 Teichen, die sich ab Tretzendorf entlang der Aurach befinden, hat Jürgen Schaaf normalerweise Hechte, Zandern und Schleien verschiedenen Alters und Größen. Er fürchtet nun, dass viele Fische fehlen und hofft, das wenigstens ein paar Karpfen übrig geblieben sind. Denn diese seien es gewöhnt, sich gegen die Strömung zu stellen und nicht davon zu schwimmen. Eine genaue Prognose könne er erst machen, wenn im Herbst abgefischt wird. In Ebrach, im Landkreis Bamberg, hat er weitere Fischweiher, die vom Hochwasser betroffen sind. Hier ist ein Damm gebrochen. Jürgen Schaaf rechnet deshalb damit, dass bis zu 90 Prozent der Fische fehlen werden.

Hochwasserschutz mit Hindernissen

Ein großer Teil der 14 Fischteiche, die aus dem Jahr 1279 stammen und damit die älteste bekannte Fischzuchtanlage in Unterfranken bilden, befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Deshalb muss der Hochwasserschutz hier immer im Einklang mit den Zielen des Naturschutzes stehen, erzählt der Forstamtsleiter der Stadt Bamberg, Johannes Hölzel. In der Vergangenheit wurde der Damm zwischen der Aurach und den Fischteichen bereits um mehrere Zentimeter aufgeschüttet, an einigen Stellen wurde das Ufer versteint, das heißt mit Schotter befestigt, damit Biber die Dämme nicht unterhöhlen können. Außerdem habe man sogenannte Spundwände an manchen sensiblen Stellen eingebaut, um einen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Johannes Hölzl rechnet damit, dass sich solche Hochwasserereignisse in Zukunft durch den Klimawandel öfter wiederholen können und plädiert dafür, im oberen Teil der Aurach über weitere Maßnahmen nachzudenken. Man müsse im Oberlauf des kleinen Flusses neue Versickerungsflächen schaffen und darüber nachdenken, den Fluss an manchen Stellen umzulegen, um Rückhalteflächen für die Zukunft zu schaffen.

Teichwirte im Aischgrund kommen glimpflicher davon

Auch wenn die Lage im Aischgrund für viele Menschen durch das Hochwasser am Wochenende dramatisch geworden ist, so sind die Teichwirte dort wohl mit einem blauen Auge davon gekommen. Walter Jakob, Vorsitzender der Teichgenossenschaft, weiß nur von wenigen Fällen, wo Fischzuchtbetriebe durch das Hochwasser Schaden genommen hätten. Das liegt seiner Meinung vor allem daran, dass sich viele Weiher weiter weg vom Aischgrund entfernt befinden und daher von den Fluten verschont geblieben sind.

Anders sieht das bei Jürgen Schaaf aus, der nun schon in 5. Generation die Fischzucht der Familie betreibt. Er hofft vor allem, dass die Niederschläge in den kommenden Tagen die Aurach nicht wieder so massiv über die Ufer treten lässt.