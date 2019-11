Fränkische Städte werden "Fahrradfreundliche Kommunen"

Sie bauen Radwege aus und sorgen dafür, dass es sich auf ihren Straßen sicher radeln lässt: In ganz Bayern sind bislang 17 der mehr als 2.000 Städte und Gemeinden mit dem Prädikat "Fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet worden. Am Freitag (22.11.19) kommen neun weitere dazu, darunter auch die fränkischen Städte Würzburg, Schweinfurt und Bayreuth.

Fahrradfreundliche Kommune: ein jahrelanges Prüfverfahren

Sie alle haben ihre Radfreundlichkeit mehrere Jahre lang von einer Expertenkommission auf Herz und Nieren testen lassen. Aus den Händen des bayerischen Verkehrsministers Hans Reichhart (CSU) bekommen sie dafür im Münchner Künstlerhaus die Urkunde "Fahrradfreundliche Kommune" sowie einen Gutschein für ein sogenanntes "Radverkehrszählgerät" überreicht.

ADFC kann Auszeichnung Bayreuths nur teilweise verstehen

Stefan Steurer, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bayreuth, kann die Auszeichnung Bayreuths nur teilweise nachvollziehen. Bei der Ortsbesichtigung der Expertenkommission seien seitens der Stadt Zusagen gemacht worden, die noch nicht erfüllt seien, sagt er. Unter anderem habe man eine Öffnung der Einbahnstraße Alexanderstraße für den Radverkehr in Aussicht gestellt, genauso wie eine personelle Aufstockung des Stadtplanungsamtes. In Bayern lägen schließlich Millionenbeträge zur Verbesserung des Radverkehrs bereit, die nicht abgerufen würden, weil Rathäuser wie das in Bayreuth personell unterbesetzt seien, so Steurer weiter. Auch dass der Jahresetat für den Radverkehr in Bayreuth bei rund 300.000 Euro liege, während mehr als das Doppelte für einen neuen Kreisel für den Autoverkehr ausgegeben werde, nennt der ADFC-Vorsitzende einen "Witz". Steurer sagt aber auch, dass sich Bayreuth "mit Mikroschritten" in Richtung Fahrradfreundlichkeit entwickle und es in Bayern Städte gebe, die wesentlich unsicherer für Radfahrer seien. Besonders umstritten ist die Auszeichnung in Würzburg.

Die nächsten zwölf Kandidaten wollen fahrradfreundlich sein

Und dennoch: Die Anzahl der Gemeinden in Bayern, die sich auf den Weg machen um fahrradfreundlicher zu werden, wächst stetig an. Im Anschluss an die Preisverleihung 2019 werden bereits die nächsten zwölf Kommunen in die "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern" aufgenommen, die fit für die Auszeichnung machen soll. Darunter die fränkischen Städte Kronach und Spalt, die Gemeinde Neuendettelsau und der Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Acht fränkische Kommunen sind bereits ausgezeichnet

In Franken bereits für ihre Fahrradfreundlichkeit ausgezeichnet sind die Städte Aschaffenburg, Erlangen, Gunzenhausen, Herzogenaurach, Nürnberg, Lauf an der Pegnitz, Stein und der Landkreis Fürth. Im vergangenen Jahr war die Stadt Bamberg der bald 89 Mitglieder zählenden Arbeitsgemeinschaft beigetreten.

Fahrradfreundliche Kommune: Diese Gemeinden warten noch

Fränkische Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, die eines Tages ausgezeichnet werden wollen, sind außerdem Stadt und Landkreis Coburg, die Landkreise Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Nürnberger Land, die Städte Fürth, Baiersdorf, Röthenbach an der Pegnitz und Hilpoltstein und die Gemeinde Uttenreuth.