29.11.2020, 12:39 Uhr

Fränkische Städte setzten Zeichen gegen Todesstrafe

Mehrere Städte in Mittel- und Oberfranken beteiligen sich am Montag an einem internationalen Aktionstag zur Abschaffung der Todesstrafe. So wird in Nürnberg beispielsweise eine Säule in der Straße der Menschenrechte in grüner Farbe angestrahlt.