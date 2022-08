Fränkische Spezialität Ochsenschipf gibt es nur in Troschenreuth

Elisabeth steht seit halb fünf Uhr morgens in der Küche des Gasthauses "Zum Roten Ochsen" in Troschenreuth, einem Ortsteil von Pegnitz. Einer der aufwändigsten Arbeitstage des Jahres liegt vor ihr und ihrer Schwester Gundhilde. Die Kirchweih hat begonnen und das bedeutet für die beiden Köchinnen: Jeden Tag steht ein anderes besonderes Fleischgericht auf der Kirwa-Karte. An diesem Tag ist es "Ochsenschipf".

Ochsennacken auf seine zarteste Weise

Für diese Spezialität haben sich die beiden Frauen extra früh die Kochschürzen umgebunden. Denn Ochsenschipf muss drei bis dreieinhalb Stunden in heißer Brühe garen, um butterzart zu werden. 40 Kilogramm Ochsennacken werden die Schwestern heute verarbeiten. Die Fleischstücke haben gemeinsam Platz im größten Topf der Küche. Dieser wird mit kaltem Wasser gefüllt, "damit die Brühe klar bleibt", verrät Elisabeth und gibt klein geschnippelte Würfel vom Suppengrün und verschiedene Gewürze dazu. Die genaue Mischung ist ein Familiengeheimnis. Dann legt sie den Deckel auf den Topf und kümmert sich um das Krenfleisch für den kommenden Tag.

Familienrezept vom Opa aus den 1970-ern

Im Gastraum des Roten Ochsen bedient Robert Neukam die Gäste. Wenn Ochsenschipf auf der Karte steht, kommen die ersten schon gegen elf Uhr zum Mittagessen. "Unser Opa Johann Körzdörfer hat Ochsenschipf erfunden", erzählt der Bruder von Elisabeth und Gundhilde. "Das muss um 1970 herum gewesen sein." Robert Neukam vermutet, der Opa als damaliger Wirt wollte den Gästen etwas Neues, Besonderes bieten. "Schweineschipf war bekannt, das haben viele an Schlachttagen aus dem Kopf und den Innereien gemacht. Aber Ochsenschipf – das war neu und das gibt es bis heute nur hier."

Als Beilage zur Delikatesse eine Scheibe Brot

In der Küche sind die Schwestern unterdessen damit beschäftigt, die Fleischstücke in dünne Scheiben zu schneiden, etwa einen halben Zentimeter dick. Ganz vorsichtig, damit das Fleisch nicht zerfällt. Wer das Gericht im Gasthaus bestellt, erhält dazu einen Schöpfer von der dicken, bräunlichen Brühe, ein Stück Schwarzbrot vom Bäcker aus Troschenreuth sowie Salz und Pfeffer. Mehr braucht es für einen Ochsenschipf-Liebhaber nicht, um ein seliges Gesicht aufzusetzen. Und: ein passendes Getränk. Die meisten schwören auf ein lokales Bier.

Ochsenschipf to take away

Mittlerweile hat sich im Gastraum vor der Küche eine kleine Schlange gebildet. Mehrere Frauen aus Troschenreuth und Umgebung haben leere Töpfe mitgebracht, um eine vorbestellte Portion Ochsenschipf, manche sagen auch "Rinderschipf", mit nach Hause zu nehmen. Auch Brigitte Ullrich ist dabei: "Rinderschipf gibt’s ja so nirgends. Aus dem Grund hol' ich mir das immer für zu Hause. Das schmeckt ganz anders. Die Machart, die Sauce, die dabei ist, die Brühe… das ist das, was mir schmeckt." Ob man Ochsenschipf auch selbst zubereiten kann? Brigitte Ullrich winkt ab: "Das ist viel zu aufwändig."

Leibspeise der Troschenreuther

Im November, wenn die Herbst-Kirchweih ansteht, wird im "Roten Ochsen" wieder Ochsenschipf gekocht. Weil nach einem Tag immer alles ratzeputz aufgegessen ist, sind die Ochsenschipf-Liebhaber mit einer Vorbestellung auf der sicheren Seite. Die mehr als 50 Jahre alte Idee des Opas der drei Geschwister aus dem "Roten Ochsen" ist auch heute noch ein Hit. Bekannt ist die Spezialität aber nur in Troschenreuth. Schon wenige Kilometer weiter in Pegnitz kennt kaum jemand die Troschenreuther Leibspeise.