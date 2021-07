Fränkische Schweiz: Neue Strecken für Mountainbiker eröffnet

Rund 20 Mountainbiker haben heute ein neues Streckennetz in der Fränkischen Schweiz eröffnet, die sogenannte "Bikeschaukel". Das Gebiet zwischen Egloffstein, Gräfenberg und Betzenstein bekommt damit sechs beschilderte Strecken mit einer Länge von insgesamt etwa 120 Kilometern. Es sei ein Startschuss, sagt Michael Breitenfelder vom Verein Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz, denn es sollen mit der Zeit noch weitere MTB-Strecken hinzukommen.

Alle Strecken liegen nah an Bahnhöfen

Der Name "Bikeschaukel" ist an den Begriff "Skischaukel" in den Alpen angelehnt. Die Strecken liegen in einem Gebiet mit Bahnhöfen in Pegnitz, Neuhaus, Gräfenberg und Ebermannstadt. Als Radfahrer kann man an einem Bahnhof ankommen, eine Strecke mit dem Rad fahren und von einem anderen Bahnhof aus wieder nach Hause zurückkehren, erklärt Michael Breitenfelder die Idee hinter zur "Bikeschaukel".

Routen sind mit Naturschützern abgestimmt

Die Strecken seien an mehreren runden Tischen mit Jägern, Förstern, Landwirten, Wandervereinen und Naturschützern abgestimmt. Das Angebot soll niemanden ausschließen, daher gibt es im Veldensteiner Forst auch Strecken, die für Handbikes geeignet sind. Informationen zu dem Streckennetz gibt es im Internet.