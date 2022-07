Bewusstlos in Felsspalte: Mann bei Kletterunfall verletzt

Bei einem Kletterunfall in der Fränkischen Schweiz ist am Samstagnachmittag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe der 64-Jährige am sogenannten Wolfstein bei Obertrubach versucht, sich in rund neun Metern Höhe in einen Sicherungshaken einzuhängen. Dabei sei er abgerutscht, stieß mehrmals gegen den Felsen und blieb bewusstlos in einer Felsspalte liegen.

Kletterhelm verhindert wohl schlimmere Verletzungen

Laut Polizeieingaben sei der Mann sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Bis zum Eintreffen der Bergwacht und des Rettungsdienstes bargen Ersthelfer den Verletzten aus der Felsspalte. Der Kletterer wurde schwerverletzt mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber keine. Ein getragener Kletterhelm konnte vor schlimmeren Verletzungen schützen, so die Polizei nach dem Vorfall nahe der Gemeinde Bärnfels.