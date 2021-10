Fränkische Schweiz: Kletterin stürzt ab und verletzt sich schwer

Bei einem Kletterunfall bei Ebermannstadt im Landkreis Forchheim ist eine 27-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau rutschte am Sonntagnachmittag an einer Felswand ab und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe, teilte die Polizei mit.

Rettungshubschrauber bei Kletterunfall im Einsatz

Die Kletterin verletzte sich dabei schwer am Kopf und erlitt Prellungen. Ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Bei dem Sturz am Röthelfels bei Pretzfeld riss die Frau ihre 29 Jahre alte Begleiterin mit, diese wurde dabei leicht am Bein verletzt. Die Bergwacht war zur Unterstützung der Rettungskräfte vor Ort.