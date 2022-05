Fränkische Schweiz: Frau bei Kletterunfall schwer verletzt

An den "Schlossbergwänden" bei Burggaillenreuth im Landkreis Forchheim hat sich am Samstagabend eine 34 Jahre alte Frau bei einem Kletterunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie ihren Begleiter mit dem Seil sichern.

Frau für Sicherung von abgerutschtem Kletterer zu leicht

Der Mann war in rund sechs Metern Höhe abgerutscht und etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt, heißt es. Wegen der unterschiedlichen Körpergewichte zwischen der Frau und ihrem Kletterkollegen, wurde die 34-Jährige am Seil nach oben katapultiert und prallte gegen ihren Begleiter und die Felswand. Schwer verletzt wurde die Frau von Bergwacht, Rettungsdienst und Luftrettung geborgen und versorgt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Begleiter blieb unverletzt.