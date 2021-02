15.02.2021, 10:01 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Fränkische Schweiz: Familienvater nach schwer verletzt

Weil ein 33-Jähriger von einem Felsen aus ein Foto seiner Familie machen wollte, verletzte er sich schwer am Bein. Der Familienvater war in der Fränkischen Schweiz von dem schneebedeckten Felsen abgerutscht und in einer Astgabelung hängengeblieben.