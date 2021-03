Fränkische Schweiz: Der Schinken aus der Packstation

Hochwertige, regional produzierte Lebensmittel sind schwer verfügbar, findet der Unternehmer Julius Stintzing. Mit seinem Projekt "Boxenstopp" will der 31-Jährige das ändern. Er plant deshalb einen Online-Marktplatz für die zuletzt wegen Corona stark nachgefragten regionalen Lebensmittel.

Hofläden bilden Basis für Online-Shop

Kooperieren will Stintzing dabei auch mit dem Hofladen von Familie Alt. Der Laden liegt abgelegen in der kleinen Ortschaft Seidmar im Landkreis Forchheim. Seit über 20 Jahren betreibt die Familie den Laden und verkauft dort, was sie selber produziert: Rind- und Kalbfleisch, Schinken und Käse. Diese Produkte sollen künftig auch im Netz verfügbar sein.

Und so soll es funktionieren: Auf dem Online-Marktplatz kann man seine Postleitzahl eingeben und sieht dann, welche Lebensmittel verfügbar sind. Nach der Bestellung bekommt der Kunde eine Nachricht, in der steht, wo er seinen Einkauf abholen kann: nämlich bei einer Packstation. Diese will Stintzing überall in der Fränkischen Schweiz aufstellen.

20 Gemeinde wollen bei Packstation-Projekt mitmachen

Für den Service will das Projekt "Boxenstopp" dem Erzeuger eine Provision von etwa 20 Prozent berechnen. Denn die Bestellung müsse vom Unternehmen auch noch beim Bauernhof abgeholt und mit dem Auto zu der entsprechenden Packstation gebracht werden. 20 Gemeinden in der Fränkischen Schweiz wollen sich an dem Projekt beteiligen, so Stintzing. Auch die Bürgermeisterin von Ebermannstadt, Christiane Meyer (NLE, Neue Liste Ebermannstadt), ist begeistert von der Idee.

"Solche Ideen brauchen wir, bei denen unsere regionalen Produkte zeitgerecht vermarktet werden." Christiane Meyer, Bürgermeisterin Ebermannstadt

Fränkische Schweiz: "Boxenstopp" sucht noch Investoren

Noch verdient Stintzing mit dem Projekt "Boxenstopp" kein Geld. Er sucht noch Unterstützer und Geldgeber. Aber er ist von der Idee überzeugt. Dank ihr soll auch die vielfältige Landschaft in der Fränkischen Schweiz erhalten werden. Stintzing befürchtet nämlich, dass wenn regionale Prudukte zurückgedrängt werden, es eines Tages auch nur noch zwei Sorten Kartoffeln geben könnte – und nicht die Vielfalt, die es momentan in der Fränkischen Schweiz gibt.