Fränkische Schweiz: Bürger kämpfen für besseren ÖPNV

Mobilitätskampagne im Juni und Juli

Viele Bürger der Region könnten gar nicht auf die Öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, weil die Verbindungen schlecht sind. Um das zu dokumentieren, läuft im Juni eine Mobilitätskampagne des Aktionsbündnisses ILE Fränkische Schweiz.

Manuela Gath aus Weilersbach im Landkreis Forchheim macht mit. Sie arbeitet an drei Tagen in der Woche in Nürnberg. Normalerweise nimmt sie für die Fahrt das Auto, weil es praktisch ist und schneller geht. In 45 Minuten ist sie an ihrem Arbeitsplatz. Mit dem ÖPNV braucht sie doppelt so lange und auch nur, wenn es keine Verspätungen bei der Bahn gibt. Das Deutschlandticket bekommt sie dafür vom Aktionsbündnis zur Verfügung gestellt. Dafür muss sie sich an einer Umfrage beteiligen und über eine App ihre Erfahrungen mit den Öffentlichen notieren.

Umsteigen auf den ÖPNV kostet Zeit

Gaths Chef unterstützt die Benutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Daher erlaubt er seiner Mitarbeiterin, für die Zeit der Mobilitätskampagne jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit zu kommen. Ohne diese Sondererlaubnis müsste Gath – bei einem Arbeitsbeginn um 10 Uhr – wegen der schlechten Verbindungen bereits um 7.20 Uhr mit dem Bus starten und wäre mehr als eine Stunde zu früh auf Arbeit.

Für den Rückweg nimmt Gath ab Forchheim die Wiesenttalbahn. Dabei muss sie beachten, dass sie pünktlich aus dem Büro kommt, sonst könnte die Wartezeit am Bahnhof sehr lang werden, weil die Bahn von Forchheim bis nach Kirchehrenbach nur jede Stunde fährt. All diese Probleme soll eine Befragung der Pendler an den Tag bringen.

München verweist auf Vorschriften

Das Bayerische Verkehrsministerium verweist darauf, dass eine Reaktivierung der Strecke Ebermannstadt-Muggendorf nur in Betracht gezogen werden könne, wenn mehr als 1.000 Reisende pro Werktag zu erwarten sind, die Infrastruktur ohne weitere Kosten für den Freistaat wieder instand gesetzt werden könne, ein Unternehmen bereit wäre die Strecke dauerhaft zu betreiben und die ÖPNV-Auftraggeber, also die Betreiber des Öffentlichen Nahverkehrs, sich verpflichten, ein mit dem Freistaat abgestimmtes Buskonzept umzusetzen.

Vorbild: Gräfenbergbahn

Die Politik müsse sich bewegen, fordert das Aktionsbündnis. Vorbild sei hier die Gräfenbergbahn, die zwischen Nürnberg und Gräfenberg fährt. Ein Vorzeigeobjekt, wenn es um die Revitalisierung von Nebenstrecken geht. Durch eine bessere Taktung stieg die Attraktivität. Nach den Zahlen des Bund Naturschutz lag die Zahl der täglichen Fahrgäste im Jahr 2000 bei rund 1.500. Sie stieg auf 5.000 täglich im Jahr 2018. Und auch an Wochenenden hat sich die Nachfrage mit 1.500 Fahrgästen pro Tag verdoppelt.