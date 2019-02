Fränkische Schlösser als erfolgreiche Besuchermagneten

Wie die Bayerische Schlösserverwaltung mitteilt, konnte vor allem die Nürnberger Kaiserburg mit etwa 190.000 Besuchern ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Von Juli bis Oktober war dort die Sonderausstellung "Bayerns Gold" zu sehen.

Markgräfliches Opernhaus Bayreuth und Burg-Museum Cadolzburg

Auch das erst im April 2018 wiedereröffnete Markgräfliche Opernhaus Bayreuth besuchten im Jahr 2018 über 100.000 Menschen. Das Opernhaus war zuvor sechs Jahre restauriert worden. Weiterer Besuchermagnet war das im Juni 2017 neu eröffnete Burgerlebnismuseum in Cadolzburg. Knapp 57.000 Besuchern wollten im vergangenen Jahr die neue Ausstellung sehen.

2019: Sonderausstellung in Bamberger Residenz

Für das Jahr 2019 plant die Bayerische Schlösserverwaltung in der neuen Residenz in Bamberg eine Sonderausstellung mit dem Titel "Majestäten, Königskinder, Verfassungsväter. Die Neue Residenz im langen 19. Jahrhundert". Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Bamberg als Sitz der Regierung und des Bayerischen Landtags während der Zeit der Räteregierung in München.