Fränkische Obstbauern hoffen auf "stabiles Wetter"

In der Fränkischen Schweiz blühen die Kirschbäume, in Unterfranken bereits die Apfelbäume. Bis zum 15. Mai blicken die fränkischen Obstbauern bange auf die Wettervorhersage - denn so lange besteht die Gefahr von Spätfrost.