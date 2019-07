Fränkische Obstbauern erwarten durchschnittliche Kirschenernte

Die Obstbauern in der Fränkischen Schweiz rechnen mit einer durchschnittlichen Kirschenernte in diesem Jahr, sagte Manuel Rauch Geschäftsführer der Franken Obst GmbH dem Bayerischen Rundfunk am Dienstag. Er schätzt die Erntemenge auf 1.500 Tonnen.

Kleine aber viele Kirschen

Wegen der Trockenheit seien die Kirschen etwas kleiner als im vergangenen Jahr, dafür gebe es aber auch weniger Ausfälle wegen Fäulnis. Frostschäden haben die Obstbauern in diesem Jahr kaum zu beklagen. Die Trockenheit sei jedoch zunehmend den Bäumen anzusehen. Im großen und ganzen Falle die Ernte "ganz positiv" aus, so Manuel Rauch.

Größtes Kirschanbaugebiet Deutschlands

Derzeit ernten die Obstbauern die Sorten "Schneiders" und "Kordia". Die Ernte der Kirschsorte "Regina" beginnt erst in den kommenden 14 Tagen. Die Fränkische Schweiz zählt zu den größten Kirschanbaugebieten in Deutschland.