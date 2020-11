Fränkische Musikinstrumentenbauer: Kreativ in der Corona-Krise

Größere Manufakturen leiden mehr als Familienbetriebe

Die Heinrich-Gill-GmbH ist mit acht Beschäftigten und etwa 600 Geigen und Celli pro Jahr im Branchenvergleich einer der größeren Betriebe. Die Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit. Besser geht es dagegen oft den kleinen Familienbetrieben, die weniger Kosten haben und flexibler sind. Der Geigenbauer Günter H. Lobe, Obermeister seiner Innung in Bubenreuth, beschäftigt neben seiner Frau im Büro und der Tochter als Auszubildende nur einen Bogenmacher. Er produziert pro Jahr höchstens zwölf hochwertige Geigen, die bis zu 15.000 Euro kosten. Kunden sind vor allem Orchestermusiker aus der ganzen Welt. Diese Instrumente wird er wohl auch nach der Krise gut verkaufen können.

"Reparaturen helfen"

Metallblasinstrumentenbauer Christoph Endres nutzt die Zeit, um neue Instrumente zu entwickeln. Anders als die reinen Hersteller machen die Familienbetriebe ihr Geschäft oft auch mit umfangreicheren Überholungen und Reparaturen. Endres etwa hat eine Tuba für mehre tausend Euro komplett umgebaut. Er hat viele Instrumente in der Werkstatt, deren Besitzer sie normalerweise für Auftritte brauchen und die Zeit jetzt nutzen, um Verbesserungen machen zu lassen. Lobe hat Instrumente auf der Werkbank, die im Laufe der Zeit aus dem Leim gegangen sind oder mit neuen Teilen besser klingen sollen. "Das sind nicht immer große Beträge, aber es hilft schon", sagt er.

Probleme mit Hygiene im Griff

Vor allem in Bläserkreisen war anfangs die Verunsicherung hoch. "Darf ich das Instrument überhaupt im Laden probieren?", hätten viele Kunden gefragt, berichtet Christoph Endres. Endres stellte Abtrennungen auf und schaffte einen Wärmeofen an, in dem alle Instrumente desinfiziert werden, bevor und nachdem er oder der Kunde sie angefasst haben. Die Holzblasinstrumentenbauer verwenden UV-Licht gegen das Virus.

Wirtschaftliche Sorgen, Kundenkontakt fehlt

Trotz aller Kreativität im Umgang mit der Situation wird die Lage der Instrumentenbauer jetzt schwieriger. "Die Hilfen wirken nicht bei allen gleich gut", bemängelt Bernd Dimbath. 15.000 Euro Soforthilfe seien bei einem Betrieb mit hohen Personalkosten und hohem Umsatz weniger wert als bei einem kleinen. Und langfristig fehle der Kundenkontakt. Er verkauft viele Instrumente über den Außendienst, was in Lockdown-Zeiten schwierig ist. Seinem Kollegen Lobe fehlen die internationalen Musikmessen. "In Cremona in Italien zum Beispiel kommen Instrumentalisten aus der ganzen Welt, um sich zu orientieren und neue Instrumente zu suchen." Und Christoph Endres vermisst die Kunden, die einfach mal am Samstag von Geschäft zu Geschäft schauen und Instrumente vergleichen.

Tiefpunkt in einem halben Jahr mit Betriebsschließungen

Noch seien ihm keine Insolvenzen von Kollegen bekannt, berichtet der Innungs-Obermeister. Aber die Nachfrage werde zurückgehen, vor allem bei den vielen Blasorchestern und Musikvereinen: "Viele Vereine hatten in diesem Jahr weniger Einnahmen, weil die Konzerte ausgefallen sind. Das wird bei den Dirigenten und der Jugendarbeit fehlen. Viele Jugendliche haben sich schon für das nächste Jahr abgemeldet. Es wird Vereine geben, die das nicht überleben. Das ist jetzt schon sicher." Deshalb werde es auch Betriebsschließungen in seiner Branche geben. Und wie schnell sich der Markt danach wieder erholt? Da mag keiner eine Prognose abgeben. Nach der Finanzkrise 2008/2009 habe es für sein Unternehmen vier Jahre gedauert, erinnert sich Bernd Dimbath.