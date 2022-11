Fränkische Literaturtage in Ansbach, Schwabach und Lauf

Hochwertige zeitgenössische Literatur auf den Punkt gebracht – das ist zum Markenzeichen des Literaturfestivals "LesArt" geworden. Seit 1997 findet die "LesArt" in Schwabach statt und bietet im Rahmen der Fränkischen Literaturtage neben den Städten Ansbach und Lauf jährlich Anfang November ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für Literaturliebhaber.

Deutschsprachige Autorenszene

Rafik Shami, Ronja von Römme, Ewald Arenz, Dörte Hansen, Hanns Zischler oder Lucy Fricke - die Autorenliste liest sich wie da Who-is-who der deutschsprachigen Autorenszene. Das einwöchige Literatur-Festival bietet aber auch eine Plattform für herausragende Neuentdeckungen.

Literaturpreis

Außerdem wird der neunte August Graf von Platen-Literaturpreis verliehen. In diesem Jahr wird ihn der Autor und Schauspieler Hanns Zischler erhalten. Der Literaturpreis wird alle zwei Jahre zu Ehren des in Ansbach geborenen Dichters August Graf von Platen (1796-1835) vergeben. Die Preisträger müssen einen fränkischen Bezug aufweisen, in Franken geboren sein, dort leben oder darüber schreiben.

Eröffnungsprogramm

Eröffnet wird die "LesArt" am Samstagabend in Schwabach zum Beispiel mit einer musikalischen Lesung im Markgrafensaal. "Schreiben Sie mir, oder ich sterbe" ist der Titel der Lesung der Schauspieler Dana Golombek und Tobias Licht. Sie tragen Liebesbriefe bekannter Persönlichkeiten vor, begleitet vom Pianisten Clemens Süßenbach. In Lauf liest Monika Peetz am Samstag Abend aus ihrem Roman "Sommerschwestern". Und i bei einer Eröffnungsmatinee am Sonntag in Ansbach liest der fränkische Bestsellerautor Ewald Arenz aus seinem Roman "Der letzte Sommer".

Kostenlose Schullesungen

Außerdem finden im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur wieder kostenlose Schullesungen statt. Die "LesArt" läuft bis zum 13. November und ist eine Kooperation zwischen den Städten Ansbach, Lauf und Schwabach. Seit 1996/97 zieht die "LesArt" bis zu 10.000 Lesefans pro Jahr an.