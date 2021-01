Fränkische Landwirte gehen neue Wege

Morgens um halb acht in Leutershausen. Tobias Seitz öffnet das Gatter und braune, neugierige Schweineschnauzen kommen auf ihn zu. So, als würden sie den Braten riechen, bekommen sie Gerstenschrot und frisches Stroh für ihre Behausungen im Freien. Die Schweine sind Sommer wie Winter auf der Weide. Die Rasse "Duroc" ist besonders für die Freilandhaltung geeignet.

Das Besondere an den Schweinen ist halt einfach die Robustheit, die sich auch für unsere Haltung gut anbietet. Die sind von der Gesundheit her total pflegeleicht, die kommen mit Wärme aus, die kommen mit Kälte aus, die kommen mit jeder Witterung aus. Tobias Seitz, Metzger

Weidehaltung im Nebenerwerb

Tobias Seitz ist gelernter Metzger und sein Bruder Manuel Seitz, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Ihre 50 Schweine halten sie im Nebenerwerb. Zehn Jahre lang haben die Brüder Erfahrungen mit konventioneller Schweinehaltung gesammelt. Davon wollten sie weg. Ihre Duroc-Schweine werfen in der Freilandhaltung rund zehn Ferkel im Jahr - ein Drittel weniger als andere Rassen. Rund zehn Wochen bleibt der Nachwuchs im Strohstall, dann dürfen alle Tiere gemeinsam auf die fünf Hektar große Weide. Die beiden Brüder mussten für ihr Projekt „Freilandhaltung“ viele bürokratische Hürden meistern. "Die größte Hürde war für unsere Kontrolleure die Schweinepest", sagt Tobias Seitz. Das Risiko sei auf der Weide schon ein wenig höher als im Stall. Damit kein Kontakt zwischen Haus- und Wildschwein entstehen kann, haben die Brüder um die Weide herum zwei Zäune angebracht. Einen unterwühlsicheren Industriestabmattenzaun außen und einen Stromzaun innen.

Sportliche Schweine

Die Duroc-Schweine sind die Sportskanonen unter den Schweinen und brauchen viel Bewegung. Das wiederum spiegelt sich in der hochwertigen Fleischqualität: Das intramuskuläre Fett hat beim Braten kaum Fleischverlust, kostet aber im Vergleich zur Discounterware doppelt so viel.

Es kauft sich auch jeder neue Autos, es geht auch jeder drei Mal im Jahr in Urlaub und ich bin der Meinung, dann kann man auch für ein ordentliches Lebensmittel einen Preis zahlen, den es auch wert ist. Manuel Seitz, Elektroniker

Alles aus einer Hand

Von der Ferkelaufzucht über die Mast bis hin zur Schlachtung, alles soll aus einer Hand kommen. Die Brüder haben für 70.000 Euro ein eigenes Schlachthaus direkt neben der Weide gebaut. Sie wollen Transportwege vermeiden. "Die Haltung kann noch so gut sein, sobald das Schwein vor der Schlachtung Stress hat, wirkt sich das Adrenalin negativ auf die Fleischqualität aus", sagt Metzger Tobias Seitz. Die Kunden kommen für das Fleisch der Duroc-Schweine aus einem Umkreis von 100 Kilometern nach Leutershausen.

Hühnermobil in Hemhofen

80 Kilometer nordöstlich in Hemhofen - im Landkreis Erlangen-Höchstadt: Im Ort gibt es drei Biobauern - Gerhard Kerschbaum ist einer von ihnen. Mit seiner Familie und saisonalen Erntehelfern baut er auf rund 150 Hektar Gemüse und Getreide an. Vor zwei Jahren investierte er 49.000 Euro in ein Hühnermobil. Lebensgefährtin Melanie Klesse holt morgens um 8:30 Uhr die Eier ab. Per Förderband kurbelt sie derzeit täglich rund 180 Eier aus dem mobilen Zuhause von 230 Hühnern.

High-Tech für Hühner

Nach rund 16 Monaten werden die Tiere geschlachtet und im Hofladen verkauft, das Hühnermobil gereinigt und neu bestückt. Gerhard Kerschbaum muss nur einmal pro Woche Wasser auffüllen. Photovoltaik versorgt das Hühnermobil mit Strom. Klappen öffnen und schließen sich morgens und abends –automatisch funktionieren auch Lüftung und Fütterung. Spätestens alle vier Wochen setzt Kerschbaum das Hühnermobil um. Bei der Vermarktung zeigen sich die Bio-Landwirte kreativ und haben unter anderem eine Telefonzelle, zur sogenannten "Eierzelle", umfunktioniert.

Wir haben eine Kühlbox drinnen. Die wird im Sommer mit Riesen-Kühlakkus bestückt, die am Tag zwei Mal ausgetauscht werden. Im Winter, wenn es zu kalt wird, kommt ne Wärmflasche rein und dann funktioniert das. Melanie Klesse, Bio-Landwirtin

Im Vergleich zu Eiern aus Bodenhaltung zahlen die Kunden hier gut das Dreifache. 42 Cent pro Bio-Ei sind es ihnen wert. Denn schließlich lernt hier der Nachwuchs frühzeitig, wo die Frühstückseier herkommen - aus der "Eierzelle" von Hemhofen