Fränkische Kommunen wollen Moria-Flüchtlingen helfen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) planen scheinbar, 1.500 Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Bereits in den vergangenen Tagen signalisierten viele fränkische Kommunen ihre Hilfsbereitschaft. So auch der Rother Landrat Herbert Eckstein (SPD). Er könne nicht ruhig im Wohnzimmersessel sitzen, wenn er die Bilder aus Griechenland sieht, sagt er. Er hat einen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geschrieben.

"Zu warten bis Europa sich einigt, wird den Menschen vor Ort und in Griechenland nicht gerecht." Brief des Rother Landrats Herbert Eckstein an Bundesinnenminister Horst Seehofer

Der Landkreis sei wie in der Vergangenheit bereit, anteilig Menschen aus humanitären Gründen aufzunehmen und zu betreuen.