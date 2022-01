Fränkische Kindermode, die mitwächst

Diana Hecht wollte etwas haben, das regional und biologisch ist und die Wertigkeit in die Kleiderschränke zurückbringt. Zuerst eigentlich nur für ihre Kinder, inzwischen für alle. Mit ihrer Naturmode aus Flachslanden im Landkreis Ansbach versorgt sie inzwischen Kundinnen und Kunden aus ganz Deutschland und darüber hinaus.

Konnte gar nicht nähen

Diana Hechts Söhne waren vier und fünf Jahre alt, ihre Hosen vom spielen im Freien an den Knien oft löchrig. Zwar flickte ihre Schwiegermutter die Hosen, aber irgendwann wurden es zu viele. Also musste eine Nähmaschine her. Als dann bereits ihre Zwillinge auf der Welt waren, fand die vierfache Mutter Gefallen am Nähen. Kleine Hosen, Kleidchen und mehr kamen dazu. Und weil gekauft Kleidung sehr schnell kaputtging, fing sie an, immer mehr die Textilindustrie infrage zu stellen.

Aus einem Latz wurde ein Geschäft

Die erste Auftragsarbeit war ein Latz für eine Freundin. Dann trudelten immer mehr Bestellungen ein, also begann Diana Hecht ihr Näh-Hobby auszuweiten. 2014 meldete sie ein Gewerbe an, verkaufte in einem lokalen Kindermodeladen, am örtlichen Weihnachtsmarkt und auf einer Online-Plattform einzelne Stücke. 2019 kam dann schließlich ihr eigener Online-Shop. Bis 2020 arbeitete sie noch in Teilzeit in einem Büro einer Steuerkanzlei. Das geht inzwischen nicht mehr.

Stoffe biozertifiziert und lange haltbar

Alles wird zu 100 Prozent in Flachslanden genäht. Die Schnitte sind größtenteils selbst überlegt und die Stoffe für ihre Flachs’n Naturkleidung alle biozertifiziert, möglichst aus der Nähe und plastikfrei. Sie verwendet Baumwolle, Leinen und für ihr Hauptprodukt, die Kinder-Overalls, Schurwolle. Die ist eigentlich das ganze Jahr tragbar und daher perfekt, erklärt Diana Hecht. Das Material ist schmutzabweisend, wasserabweisend und temperaturregulierend.

Mode, die mitwächst

Nicht nur die Materialien sollen lange halten, auch die Kinder sollen es lange tragen können. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie schnell die Kleinen aus ihrer Kleidung herauswachsen. Daher sind ihre Produkte so konzipiert, dass sie rund ein bis zwei Jahre trotz Wachstum passen.

"Die Bündchen sind aufklappbar an den Händen und an den Beinen und auch vom Schnitt ist er relativ großzügig geschnitten." Diana Hecht, Flachs’n Naturkleidung