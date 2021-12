Fränkische Initiativen setzen sich für Streuobstwiesen ein

Mit einer neuen Marke wollen sechs Initiativen aus der Metropolregion Nürnberg Streuobstwiesen erhalten und als regionales Produkt vermarkten. Ziel ist, mit der "Dachmarke Streuobst" die Bedeutung der Streuobstwiesen zu steigern und Verbraucher in der Region für einen bewussten Konsum zu sensibilisieren, erklärten die Initiatoren bei der Vorstellung des Projekts.

Zusammen wollen die sechs Beteiligten die Saft- und Secco-Angebote lokaler Streuobstinitiativen bündeln und auch unter der Dachmarke besser vermarkten. Das Motto lautet dabei: "So schmeckt unsere Region".

Streuobstwiesen von großer ökologischer Bedeutung

Damit sollen letztendlich auch die Baumbestände in Franken gesichert werden. Denn 20 Prozent des bayerischen Bestands an Streuobstwiesen befinden sich im Gebiet der Metropolregion, erklärte Helmut Weiß, Sprecher des Projekts "Dachmarke Streuobst" und Landrat des Landkreises Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim. Insgesamt handelt es sich um 1,2 Millionen Bäume. Die Streuobstwiesen seien ökologisch wichtig, etwa für den Insekten- und den Artenschutz, sagte Weiß.

Fränkische Kulturlandschaft soll erhalten bleiben

Aber sie seien gefährdet. Ein Ausweg sei unter anderem die wirtschaftliche Verwertung dieser Landschaft. Mit dem Kauf von Produkten unter der Dachmarke könnten Verbraucher auch diese Kulturlandschaft erhalten. Oft kämen die in Supermärkten als Streuobst deklarierten Produkte nicht von solchen Streuobstwiesen, kritisiert Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. "Die haben damit so viel zu tun wie Helene Fischer mit Rammstein", so Metz.

Initiatoren wollen Streuobstlandschaft etablieren

Er bezeichnet Streuobstwiesen als wichtiges fränkisches Kulturgut. "Wenn wir neben einer fränkischen Bierlandschaft und einer fränkischen Weinlandschaft auch eine fränkische Streuobstlandschaft etablieren können, haben wir viel erreicht", sagte er.

Der Landschaftspflegeverband Mittelfranken ist am Projekt "Dachmarke Streuobst" beteiligt, sowie Initiativen aus den Landkreisen Bayreuth, Weißenburg-Gunzenhausen, Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Hersbruck, Roth und ein Zusammenschluss von Landschaftspflegeverbänden aus der Oberpfalz. Das Projekt "Dachmarke Streuobst" wird vom Bundesforschungsministerium gefördert.