Fränkische Hostienbäckerei stellt jetzt "Weinhostien" her

Weil in Corona-Zeiten beim Abendmahl in evangelischen Kirchen das gemeinsame Trinken aus einem Kelch wegen hygienischer Bedenken nicht geht, hat eine Hostienbäckerei in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) eine "Weinhostie" auf den Markt gebracht. Man sei auf die Idee gekommen, einen Teil des Wassers im Teig durch Wein zu ersetzen, erklärte die Leiterin der Hostienbäckerei, die Oberin der Neuendettelsauer Diakonissen, Erna Biewald, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag.

Wegen Corona: Weinhostie enthält Abendmahlswein

Die Weinhostie sei ein zusätzliches Angebot, "denn wir guten Protestanten sind so daran gewöhnt, ein Abendmahl in Verbindung mit dem Wein zu sehen", sagte sie. Dem Hostienteig Wein beizumischen sei nicht einfach, weil der enthaltene Fruchtzucker beim Backen an den Hostienbackeisen festkleben kann, sagte die Oberin. Nach einigen Versuchen sei man auf das Rezept gekommen, ein Viertel des Wassers durch den üblichen Abendmahlswein zu ersetzen.

Umweltfreundliche Verpackung: Kompostierbare Zellophanhüllen

Aus Umweltschutzgründen hadert die Oberin derzeit aber noch mit der Verpackung der Hostien. Sie werden einzeln verpackt in Plastikbeutelchen an die Gemeinde verteilt. "Wir haben jetzt aber eine Firma gefunden, die uns ab September kompostierbare Zellophanhüllen liefert", kündigte sie an. Diese könnten dann auch von etwas zittrigeren Personen gut geöffnet werden.

Weinhostie: Auch glutenfrei erhältlich

Die Gottesdienstbesucher sollen sich am Altar der Reihe nach ihre Weinhostien abholen, ist die Idee, danach gehen sie wieder zurück an den Platz. Die Hostie packt man aus und nimmt sie dann ein, wenn der Pfarrer mit einem Bibelwort dazu einlädt. "Damit entsteht wieder ein Gemeinschaftsgefühl", so Biewald. Die Weinhostie stellt die Hostienbäckerei auch in einer glutenfreien Variante her.

Die Hostienbäckerei der Neuendettelsauer Diakonissen besteht seit 160 Jahren. Sie ist die einzige evangelische Hostienbäckerei in Bayern. Die Hostien werden dort in Handarbeit hergestellt.