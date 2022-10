"Fränkische Glitzerwelt" - eine Winterattraktion am Altmühlsee

Ein rund zweieinhalb Meter hoher Pinguin, ein lebensgroßer Eisbär und mehrere Schneemänner stehen schon in Wald (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) am Altmühlsee. Seit Mittwoch (19.10.22) laufen die Aufbauarbeiten für die "Fränkische Glitzerwelt" am Altmühlsee. Ab dem 24. November sollen auf dem Gelände des Erlebnisspielplatzes mehr als eine Million LED-Lämpchen an rund 100 Figuren leuchten, erklärten die Veranstalter bei einer Pressekonferenz bei der die Glitzerwelt vorgestellt wurde.

Eigenen Stromaggregat für Glitzerpark

Der Strom für die vielen Lichter soll von einem Aggregat kommen, das mit synthetischen Biokraftstoff betrieben wird, sagt der Veranstalter der Glitzerwelt, Thomas Böttcher. Er und sein Team hätten sich bereits im Juni darüber Gedanken gemacht, wie sie den Park autark und klimaneutral betreiben könnten, sagt Böttcher. Somit sei die "Fränkische Glitzerwelt" nicht auf Strom aus dem Netz angewiesen. An einem Abend seien 22 kWh nötig, damit der Park läuft.

Ein "warmes Gefühl" für die Menschen

Die leuchtenden Bären, Pinguine und anderen Figuren sind in verschiedenen Themenwelten angeordnet, wie zum Beispiel der Polarwelt oder der Weihnachtswelt. Zudem würden unter anderem Muschelprinzessinen und Parkwichtel durch die Anlage wandeln. Märchenerzähler, Puppentheater, eine Eisenbahn und ein Karussell sollen das Angebot abrunden, so Böttcher. Als Zielgruppe haben die Veranstalter Familien im Fokus. Als Schirmherr der Glitzerwelt konnte Böttcher den Personenschützer Peter Althof gewinnen. "Diese Lichter machen so ein warmes Gefühl", sagt Althof. Das sei für den Zusammenhalt der Menschen wichtig, ist Althof überzeugt.

Saisonverlängerung im Fränkischen Seenland

Der Zweckverband Altmühlsee freut sich, dass durch den leuchtenden Park auch im Winter viele Menschen an den See kommen. "Die Glitzerwelt bedeutet für uns Saisonverlängerung in der kalten Jahreszeit", sagt der Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz, im Gespräch mit dem BR. Außerdem würden das Fränkische Seenland und der Altmühlsee damit überregional bekannter werden. Geht es nach Thomas Böttcher soll die "Fränkische Glitzewelt" zur wiederkehrenden Veranstaltung am Altmühlsee werden.

Spielplatz muss gesperrt werden

Ein Wehrmutstropfen ist für den Geschäftsführer des Zweckverbands Altmühlsee, Daniel Burmann, dass der überregional bekannte Erlebnisspielplatz am Altmühlsee-Südufer für die Dauer der "Fränkischen Glitzerwelt" bis zum 26. Februar gesperrt werden muss. Allerdings sei der Burmann zufolge im Winter wenig besucht. Vergangenes Jahr war die Glitzerwelt in Erfurt aufgebaut und hat dort laut Veranstalter fast 125.000 Besucher angelockt. Das erhoffen sich die Verantwortlichen nun auch für die Veranstaltung am Altmühlsee. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 1,2 Millionen Euro. Für eine Eintrittskarte bezahlen Erwachsene 16,50 Euro, Kinder unter 13 Jahre 12,50 Euro. Ein Familienticket kostet 49,50 Euro.