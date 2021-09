Fränkische Gemüsebauern blicken auf turbulenten Sommer zurück

"Regen ist für uns Fluch und Segen. Wir brauchen Niederschläge", sagt der Landwirt und Gärtnermeister Jürgen Heilmann aus Albertshofen bei Kitzingen. Der Sommer 2021 hat ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen allerdings extreme Wetterschwankungen beschert. Das führt dazu, dass die Früchte nicht einheitlich wachsen, sondern krumm und ungleichmäßig dick werden. Zudem, sagt Heilmann, gab es sehr viele Probleme mit Mehltau und anderen Pilzen, und das wirkt sich negativ auf die Ernte aus.

Ernteeinbußen wurden durch gute Preise ausgeglichen

Albertshofen hat leichte Sandböden, die schnell abtrocknen. So mussten die Bauern ihre Felder zwar auch heuer gießen, allerdings etwa 70 Prozent weniger als in den vorherigen Trockenjahren. Die Erträge waren laut Jürgen Heilmann regelmäßig. Es wurde alles verkauft, weil die Ware zu guten Preisen nachgefragt wurde. "Wir sind zufrieden", sagt der Gärtnermeister.

Ähnlich äußerst sich Jochen Loy, der Spezialist für Gemüsebau beim Bayerischen Bauernverband in Nürnberg. "Im Knoblauchsland bei Nürnberg, um Erlangen und Fürth herum, gab es massive Überschwemmungsschäden. Pflanzen wurden ausgeschwemmt, Dünger und Pflegemaßnahmen zerstört."

Höhere Nachfrage durch die Corona-Pandemie

Regional, sagt Jochen Loy, sei die Nachfrage nach heimischem Gemüse um um rund 10 Prozent gestiegen. Er führt das auf die Corona-Pandemie zurück. In vielen Haushalten wurde offenbar schlicht mehr und gesünder gekocht. So blieben die Preise halbwegs stabil. Mittlerweile, so Loy, deckten viele Verbraucher aber ihren Bedarf wieder in den Supermärkten und griffen auf Obst und Gemüse aus den Mittelmeerländern zurück. In Bayern wird auf etwa 16.000 Hektar Freilandgemüse angebaut. Etwa 7.000 Hektar davon liegen in Nordbayern.