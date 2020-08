Fränkische Firma produziert Anti-Corona-Folie

Eigentlich werden in Reichenschwand Folien für die Industrie und den Großhandel produziert. Doch nun will die fränkische Firma Jura-Plast ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten - mit einer speziellen Klebefolie. Sie soll auf Oberflächen aufgetragen werden, die viele Menschen anfassen. Eine Einsatzmöglichkeit sind Tische in einem Restaurant, die vor und nach jedem Gast desinfiziert werden müssen. Mit der Folie reicht es , die Tische feucht abzuwischen. Nach einem Monat muss die Folie dann erneuert werden.

Biozide killen Viren

Das Geheimnis der Folie steckt in ihrer Zusammensetzung. Zunächst ist es eine klassische Klebefolie, wie sie häufig eingesetzt wird. Doch die oberste Schicht besteht aus verschiedenen Bioziden. Diese sind für den Menschen ungefährlich, für Viren sind sie jedoch tödlich. In zertifizierten Tests wurde nachgewiesen, dass nach zehn Minuten mehr als 90 Prozent der Corona-Viren auf der Folie abgestorben sind.

Partner–Start Up aus Hessen

Entwickelt wurde die Idee in einem Start-Up-Unternehmen aus Bensheim in Hessen. Als die Corona-Pandemie begann, erinnerten sich die Chemiker an Forschungen, an denen sie vor fast 20 Jahren gearbeitet hatten – damals wütete SARS1, vor allem in Asien. "In dem Biozid stecken mehrere Komponenten, die für den Menschen ungefährlich sind, für Viren und Keime aber tödlich wirken", erklärt Matthias Leidel, Chemiker und Geschäftsführer der jungen Firma.

Folie im Einsatz – Vertriebspartner gesucht

In Reichenschwand wird die Folie schon im Rathaus getestet. Bürgermeister Manfred Schmidt (CSU) überlegt, mit der Folie nicht nur das Rathaus auszustatten, sondern auch Schulen und Kindergärten. Die nächste große Hürde für die Folienspezialisten ist nun, einen Vertriebspartner zu finden, erklärt Jura-Plast-Firmenchef Jürgen Müller: "Wir stehen jetzt vor der großen Herausforderung, das auch großflächig anbieten zu können und sind auf der Suche nach einem Internet-Anbieter, der uns dabei unterstützt, das Produkt möglichst breit anbieten zu können."

Preis für den Endabnehmer noch nicht klar

Je nachdem wer mit einsteigt und in welchen Mengen die Folien produziert werden, käme am Ende ein Preis von ca. 5-10 Euro pro Quadratmeter Folie auf den Endverbraucher zu. Aber genau in dieser Spanne liegt wohl auch die größte Gefahr, ob die Anti-Viren-Folie sich am Markt durchsetzen wird oder nicht.