Fränkische Fastnacht startet mit "Närrischer Weinprobe"

Bei der "Närrischen Weinprobe" zeigt sich: die Franken machen ernst, wenn es um ihre Fastnacht geht. Denn bei der "Närrischen Weinprobe" geht man tatsächlich zum Lachen in den Keller - genauer gesagt: in den Staatlichen Hofkeller zu Würzburg unter der Residenz. Hier wird zwischen jahrhundertealten Holzfässern gefeiert, gelacht und natürlich vom guten Wein gekostet.

Etablierte Fastnachts-Größen und närrischer Nachwuchs

Gastgeber der "Närrischen Weinprobe" ist Martin Rassau von der Comödie Fürth. Flankiert wird er von der ehemaligen Weinkönigin Nicole Then und den Bewerberinnen für das Königinnenamt 2019. Bekannte Künstler der fränkischen Fastnacht-Szene wie Michl Müller, Doris Paul und Bernhard Ottinger werden dabei sein. Die "Närrische Weinprobe" bietet aber auch jungen und neuen Künstlern eine Chance, sich auf der Fernsehbühne zu beweisen.

Weitere Höhepunkte der fränkischen Fastnacht

Wer von der fränkischen Fastnacht einfach nicht genug bekommen kann, für den hält das Bayerische Fernsehen noch am selben Abend ein weiteres Schmankerl bereit. Ebenfalls am 18. Januar wird der erste Teil der "Höhepunkte der fränkischen Fastnacht" gezeigt. Ab 22.45 Uhr geht es um die Fastnachts-Newcomer. Die weiteren drei Teile werden an den folgenden Freitagen ausgestrahlt. Am 22. Februar ist es dann Zeit für die große Prunksitzung "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim. Weitere närrische Highlights sind "Franken Helau" am 1. Februar und "Wehe wenn sie losgelassen" am 3. März.