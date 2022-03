Fränkische Clubs: Gedämpfte Freude über Wiedereröffnung

Punkt 23:59 Uhr dürfen die ersten Gäste in den Club "Rosi Schulz" in der Nürnberger Innenstadt. Die Schlange vor dem Club ist mehrere Meter lang, darunter sind viele junge Menschen, die sich einfach freuen, dass sie endlich wieder tanzen dürfen, so auch Anka. Als sie gehört habe, dass Feiern im Club wieder erlaubt sei, habe sie sich sofort auf den Weg hierher gemacht. Auch Adrian freut sich riesig. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine belaste viele in seiner Generation, deswegen sei es schön, einfach mal wieder zu feiern und "auf die Kacke zu hauen."

Freude bei Clubbesitzern groß

Auch Mathies Wandt, Inhaber des Clubs "Rosi Schulz", ist richtig froh, dass es nun wieder los geht. Zusammen mit seinem Team hat er sich auf diesen Tag vorbereitet. Man sei schon gut eingespielt, die drei Monate Pause habe man soweit gut verkraftet, das Personal sei zum Glück nach wie vor geblieben. In den rund zwei Jahren der Pandemie habe man gerade mal sieben Wochen offen gehabt. Das sei keine einfache Zeit gewesen, auch für viele andere Clubbesitzer, sagt Wandt.

Ähnlich sehen das auch Daniel Nowak und Oliver Stockmann, die Mitinhaber des Clubs "Erlkönig" in der Erlanger Innenstadt sind. "Jetzt hoffen wir, dass ein bisschen Kontinuität eingekehrt. Dass wir auch mal länger offen haben, dass wir planen können", so Daniel Nowak. Zwar hätten sie auch staatliche Unterstützung bekommen, doch die Kassen sind klamm und unklar sei auch, wie viel Geld sie davon wieder zurückzahlen müssten. Soviel scheint klar, da sind sich alle Clubbetreibenden einig: Ohne die Hilfen würde es viele Betriebe nicht mehr geben.

Krieg in der Ukraine dämpft die Freude

Überschattet wird die Freude über die Wiederöffnung der Clubs vom Krieg in der Ukraine, auch bei Daniel Nowak und Oliver Stockmann. Da schlagen "zwei Herzen in einer Brust", so Daniel Nowak. Man habe sich viele Gedanken gemacht, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Geschlossen zu bleiben, sei keine Option gewesen. Deswegen haben sich die Club-Mitinhaber dazu entschieden, einen besonderen Cocktail anzubieten, den "Kiew Mule". Ein Teil der Cocktail-Einnahmen wird an Hilfsorganisationen für die Ukraine gespendet.

Auch Mathies Wandt vom "Rosi Schulz" in Nürnberg findet den Krieg in der Ukraine schrecklich. Sein Team und er hätten sich überlegt, wie man darauf am besten reagieren könne. Er habe sich dazu entschieden, einen Teil der Einnahmen seiner verschiedenen Clubs und Restaurants – neben dem "Rosi Schulz" das "Mach 1", "Gemein und Gefährlich" und "Travolta" – an den Verein "Ukrainer in Franken“ zu spenden. Weitere Betreiber, zum Beispiel vom Club "Schimanski" oder der "Rakete", haben sich der Aktion angeschlossen.

Russen und Ukrainer können zusammen feiern

Wandt findet es wichtig, nun auch ein Zeichen zu setzen. Er ist sich sicher, dass es viele Ukrainer und Russen in Bayern gebe, die gut miteinander klarkommen würden: "Ich glaube, da sind ganz viele, die das vorleben, dass man friedlich zusammenlebt und feiert und sich nicht die Köpfe einschlägt."

Keine Maskenpflicht in Clubs und Diskotheken

Am Wochenende eröffnen dann viele weitere Clubs in ganz Bayern. In Nürnberg zum Beispiel die "Resi" oder auch das "WON". In Erlangen unter anderem der "Erlkönig" oder auch das "Paisley". Für die Besucherinnen und Besucher gilt die 2G-Plus-Regelung, das bedeutet: Wer geimpft oder genesen ist benötigt einen negativen Corona-Test, wer dreifach geimpft (geboostert) ist, darf ohne zusätzlichen Testnachweis in die Clubs. Im Innenbereich gilt keine Maskenpflicht.