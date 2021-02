Fränkische Brauereigaststätten vor dem Aus

Bundestagsabgeordnete fordert Staatsregierung zu Hilfen auf

Sollte sich beim Bund nichts bewegen, dann werde man in den nächsten Wochen auf die Landesregierung zugehen, so Stefan Stang vom Verband Private Brauereien Bayern. Das findet auch die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Lisa Badum: "Die Staatsregierung schmückt sich seit Jahren mit regionaler Bierkultur und müsse endlich handeln, wenn der Bund nicht kann oder will."

Bei zu hohem Bierumsatz gibt es keine staatliche Unterstützung

Brauereigaststätten sind sogenannte Mischbetriebe. Das heißt, sie brauen Bier und bieten auch Essen an. Staatliche Corona-Hilfen gibt es aber nur, wenn der Betrieb wenigstens 80 Prozent der Einnahmen im Gasthaus macht. Weil viele Betriebe aber häufig mehr als 20 Prozent des Umsatzes mit ihrer Brauerei machen, gehen sie bei den Corona-Hilfen leer aus. Sie bekommen dann keine Corona-Hilfen des Bundes.

Brauerei und Gaststätte separat veranlagen

Das Wirtschaftsministerium hatte deshalb im Januar Nachbesserung versprochen. Nach wochenlanger Diskussion sei das Problem noch immer nicht gelöst, so die Bundestagsabgeordnete Badum weiter. Deshalb fordern viele Brauereigaststätten, dass sie als Brauerei und als Gaststätte betrieblich separat behandelt werden.