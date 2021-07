Fränkische Bauern bringen 500 Ballen Stroh nach NRW

Nordrhein-Westfalen ist schwer von der Hochwasser-Katastrophe betroffen, zahlreiche Menschen haben ihr Leben verloren, andere ihre Existenz. Die Fluten haben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Noch immer ist das Ausmaß der Katastrophe schwer fassbar.

Solidarität in Oberfranken: Kolonne fährt nach NRW

Auch für etliche Landwirte ist die Situation verheerend. Sie befürchten, ihre Tiere nicht mehr ausreichend versorgen zu können. Zu viel wurde durch die Flutkatastrophe zerstört. Sie haben einen Hilferuf nach Oberfranken gesendet, genauer gesagt in den Landkreis Forchheim und Umgebung. Dort hat sich schnell ein Netzwerk der Solidarität, bestehend aus Bauern, Firmen und Speditionen gebildet, die bereit waren zu helfen.

500 Heuballen aus Oberfranken für NRW

In der Nacht zum Sonntag haben die oberfränkischen Bauern insgesamt 500 Heu- und Strohballen in einer Kolonne ins Katastrophengebiet nach NRW gefahren. Dafür haben sie mit Speditionen zusammengearbeitet. Ihr Ziel: Landwirte in den Katastrophenregionen zu unterstützen, damit diese weiterhin die eigenen Tiere versorgen können. Insgesamt waren die Bauern schon das zweite Mal in der Krisenregion und sind bereits nach Oberfranken zurückgekehrt.

Helfer-Stau im Hochwassergebiet

Die Aktion der Bauern aus Oberfranken war mit den Reiterhöfen in Nordrhein-Westfalen abgestimmt gewesen. Es handelte sich also um eine geplante und mit den Kräften vor Ort koordinierte Hilfsaktion. Derzeit bitten die Behörden in den Krisenregionen private Helfer, die Region zu verlassen. "Die Helfer kommen zu Tausenden", sagt ein Sprecher im Pressezentrum Hochwasser Ahr. Anreisende Helferinnen und Helfer werden aufgefordert, den Bereich "zeitnah zu verlassen", sie würden die Einsatzkräfte behindern. Im Ahrtal warnt die Polizei am Samstag eindringlich: "Kommen Sie nicht!"