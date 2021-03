Frachtschifffahrt boomt, Kreuzschifffahrt am Boden

Bahn und Binnenschiff scheinen sich zunehmend zu einer Alternative zum Lastwagen zu entwickeln. Das geht aus den Zahlen hervor, die der Bayernhafen Passau für das Jahr 2020 veröffentlicht hat. Anders sieht es pandemiebedingt bei den Kreuzfahrtschiffen aus.

Güterumschlag wuchs um 35 Prozent

Im Bayernhafen in Passau wurden im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Tonnen Fracht auf Schiffe verladen. Das sind 35 Prozent mehr als im Jahr 2019. Hauptsächlich Agrargüter, wie zum Beispiel Getreidearten, werden hier verschifft, aber auch Schwergüter. Auch auf die Schiene wurden 2020 mehr Güter - vor allem Fahrzeuge, Dünger und Zement - umgeladen als im Jahr davor. Schiffe und Bahn zusammengenommen, gab es 2020 laut Bayernhafen ein Wachstum beim Güterumschlag von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kreuzschifffahrt nahm um über 50 Prozent ab

Die Passagierschifffahrt nahm hingegen extrem ab. 2020 legten in Passau nur 138 Flusskreuzfahrtschiffe an, das sind nicht mal halb so viele wie im Jahr zuvor. Dennoch investiert der Bayernhafen weiter in den Ausbau der Anlegestellen. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist eine Erweiterung auf bis zu sieben Liegestellen inklusive Elektrifizierung geplant.