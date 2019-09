Frachtschiff läuft auf Felsen bei Vilshofen auf

Ein bulgarischer Schubverband fuhr am Sonntagvormittag auf der niederbayerischen Donau bei Vilshofen auf Felsen auf und kommt seitdem nicht mehr weiter. Es habe sich außerhalb der Fahrrinne festgefahren, so ein Sprecher der Polizei am Sonntag zum Bayerischen Rundfunk.

Feuerwehr hilft beim Auspumpen

Laut dem Polizeisprecher drang kurzzeitig Wasser in das Schiff ein, der Kapitän forderte deswegen bei der Feuerwehr Unterstützung beim Auspumpen an.

Die Bergung des Schiffs kann erst am Montag beginnen, weil ein Spezialschiff angefordert wurde, das beim Umladen der Fracht helfen soll. Was transportiert wird, ist nicht bekannt.

Das Wasserschifffahrtsamt hat die Donau derzeit zwischen Vilshofen und Deggendorf für den Schiffsverkehr gesperrt.