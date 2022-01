Würzburg führt Parkgebühren auf Talavera ein

Schon auf dem Weg in den Sitzungssaal war klar: Diese Stadtratssitzung zieht besonders großes Interesse auf sich. Am Würzburger Congress Centrum hatten sich am Donnerstagnachmittag etwa 30 Einzelhändler, Hoteliers und Handwerker versammelt. Sie wollten Würzburgs Stadträten noch einmal ins Gewissen reden vor den anstehenden Entscheidungen. Denn unter anderem sollte es um das Thema Parkgebühren gehen. Doch gegen 23.30 Uhr, nach achteinhalb Stunden stand fest: Der Würzburger Stadtrat spricht sich mehrheitlich gegen kostenloses Parken auf der Talavera aus.

Parkkosten: 30 Cent pro halbe Stunde

Damit folgte der Stadtrat mit 27 zu 21 Stimmen einem fraktionsübergreifenden Antrag. Parken auf der Talavera soll also ab Juni 30 Cent pro angefangener halber Stunde kosten. Der Tageshöchstsatz liegt bei neun Euro.

Eingereicht hatten den Antrag Grüne, FDP, Linke, Freie Wähler/FWG, ÖDP, Bürgerforum für Würzburg und Zukunft für Würzburg. Gemeinsam hatten sie im letzten Jahr ein umfassendes Verkehrs- und Mobilitätskonzept zur Würzburger Innenstadt ausgearbeitet. Der Antrag zu den Parkgebühren, unter anderem auf der Talavera, ist Teil dieses Konzepts.

Petition sammelt mehr als 8.000 Unterschriften

Die anstehende Entscheidung sorgte vorab für ungewohnt große Wellen in Würzburg. Kritik kam nicht nur aus Reihen der CSU und SPD, sondern auch von Würzburger Wirtschaftsverbänden. Eine Petition sammelte mehr als 8.000 Unterschriften gegen die Einführung der Parkgebühren.