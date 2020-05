Urteil im Mordprozess: Zahnärztin hofft auf Freispruch

Am Landgericht in Regensburg geht ein spektakulärer Mordprozess zu Ende. Einer Zahnärztin aus Laberweinting (Lkr. Straubing-Bogen) wirft die Staatsanwaltschaft Mord aus Habgier vor. Die heute 61-Jährige hat bereits zugegeben, ihren Mann mit einer Drahtschlinge erdrosselt zu haben. Sie spricht aber von Notwehr. Das Urteil des Schwurgerichts soll am Nachmittag verkündet werden.

Was ist in der Novembernacht 2018 genau passiert?

Auch nach der Hauptverhandlung scheint aber noch immer nicht restlos geklärt zu sein, was in der Novembernacht 2018 genau vorgefallen ist. Laut der Angeklagten habe sie bei ihrem Mann eine Folter-Drahtschlinge gefunden. Eine sogenannte Garrotte. Sie habe Angst bekommen und habe ihren Mann zur Rede gestellt. Er hätte ihr daraufhin die Schlinge um den Hals gelegt. Sie habe sich befreien können und schließlich ihren Mann aus Notwehr erdrosselt.

Beziehungsprobleme als Auslöser

Ihr Mann sei in der anfänglich sehr harmonischen und liebevollen Beziehung immer aggressiver geworden, habe ihr Geld verprasst und sei alkoholabhängig gewesen, versuchten die Anwälte der Zahnärztin den Hintergrund der Tat zu erklären. Da eine Notwehr durchaus denkbar sei, müsse die Angeklagte freigesprochen werden. Sollte das Gericht das anders sehen, komme lediglich ein minderschwerer Fall des Totschlags in Betracht, da die heute 61-Jährige massiv unter ihrem Mann gelitten habe, so die Verteidiger.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslang wegen Habgier

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Das Opfer sei zuvor nie körperlich auf sie losgegangen. Die Tat und das Verstecken der nackten Leiche ohne Gebiss an der tschechischen Grenze wirke sehr geplant. Als Motiv sieht der Staatsanwalt Habgier, da die geplante Scheidung für die Zahnärztin teuer geworden wäre. Sie sei deshalb zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Für den Staatsanwalt steht aber ebenso außer Zweifel, dass die Angeklagte Helfer gehabt haben muss. Sie sei nicht in der Lage die schwere Leiche ihres Mannes in kurzer Zeit alleine in ein Auto zu ziehen. Das habe auch ein Versuch bei einem Vor-Ort-Termin in der Villa des Ehepaars im Laberweintinger Ortsteil Grafentraubach gezeigt.

Angeklagte liest im Gerichtssaal Gedicht vor

Die Angeklagte sollte dort nachstellen, wie sie den Leichnam ins Auto gebracht hat. Das misslang aber selbst nach Stunden, so der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer. Die Angeklagte hofft dagegen auf einen Freispruch. Sie hatte als letzte Worte des Prozesses ein Gedicht vorgelesen, das sie in der Untersuchungshaft geschrieben hat. Darin bittet sie die Richter ihr Freiheit zu schenken. Außerdem warnt sie in dem Gedicht junge Frauen, sich mit Macho-Typen einzulassen. "Ich wollte es nicht, aber ja er ist gestorben", so die Angeklagte in ihrem Gedicht.