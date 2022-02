Tag des Notrufs: Per Twitter die Münchner Feuerwehr begleiten

Von der Leitstelle bis ins Einsatzfahrzeug

Ob Schwelbrand in der Wohnung oder Atemstillstand im Restaurant – die Feuerwehr twittert von jedem Einsatz, bisweilen sogar, wie er endet. Dazu werden auch Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt, zur Arbeit in den Leitstellen, der Ausrüstung der Fahrzeuge und zu den Spezialkräften. Denn bei der Feuerwehr werden nicht nur Brände gelöscht, sondern etwa auch Gefahrenstoffe in der Luft gemessen, Notärzte zu erkrankten Menschen geschickt oder Höhenretter bei Notfällen in schwindelerregenden Höhen eingesetzt.

Die 5 W-Fragen beim Notruf

Das Münchner Rote Kreuz erinnert anlässlich des Europäischen Tags des Notrufs an die 5 W-Fragen, die für einen Anruf bei der integrierten Leitstelle wesentlich sind:

Wo ist der Ort des Notfalls? ( Unerlässliche Angaben sind Straßenname, Hausnummer, Name bzw. Firma und Art des Gebäudes, Hauseingang, Etage und Informationen zu möglichen Zufahrtswegen. Falls der Notfallort schwer zu finden ist, ist eine Person, die an der Straße wartet und dem Rettungswagen den Weg weist, eine große Hilfe.) Was ist passiert? (Der Anrufer beschreibt die Notfallsituation sowie Art und Anzahl der Verletzungen, die Symptome und den Zustand der Betroffenen. Bei lebensbedrohlichen Krankheiten sollte auch mitgeteilt werden, seit wann sich die verletzte bzw. erkrankte Person in dem Zustand befindet.) Wie viele Personen sind betroffen? ( Je nach der Anzahl der Personen werden unterschiedlich viele Fahrzeuge alarmiert. Auch die Information, ob Kinder betroffen sind, ist wichtig.) Wer meldet den Notfall? ( Name und Telefonnummer des Anrufers sind nötig, damit die Leitstelle den Anrufer ggf. nochmals kontaktieren kann. Warten auf Rückfragen. (Erst wenn der Mitarbeiter der Leitstelle alle benötigten Informationen hat, sollte der Anrufer auflegen.)

112 nicht immer Nummer der Wahl

Nicht lebensbedrohlich erkrankte Menschen können in der Regel nachts, am Wochenende oder an Feiertagen, bzw. wenn der Hausarzt nicht verfügbar ist, Hilfe durch Haus- und Fachärzte in Anspruch nehmen. Unter 116 117 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung erreichbar. Erkrankungen, die vom ärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt werden, sind beispielsweise grippaler Infekt, Brechdurchfall, Rücken- oder Bauchschmerzen