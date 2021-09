Klimastreik: Mehrere Fridays for Future-Demos in Schwaben

Verteilt über ganz Schwaben sind Demonstrationen von Fridays for Future angemeldet. Mit dem Rad, zu Fuß oder als Mahnwache.

Demonstrationen im Allgäu zu Fuß und mit dem Rad

In Sonthofen haben die Klimaschützer von Fridays for Future um halb zwei zur Demo eingeladen. Zuerst findet eine Kundgebung statt, dann wird geradelt. Einmal quer durch die Stadt sind die Fahrradfahrer unterwegs. In Kempten wird zu Fuß demonstriert, vom Forum bis zum Hildegardplatz geht die Demo. Aktionen gibt es auch in Füssen, hier findet eine Mahnwache am Stadtbrunnen statt. In Mindelheim wird ab 14 Uhr demonstriert.

Aktivisten: "Letzte Chance für konsequente Maßnahmen"

In Lindau treffen sich die Klimaschützer vor der Insel am Karl-Bever-Platz. Und in Marktoberdorf startet die Demo erst um 16 Uhr. In Donauwörth beginnt die Kundgebung um 15 Uhr, in Dillingen gehen die Klimaschützer ab 13.30 Uhr auf die Straße und in Augsburg versammeln sich die Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten ab 16 Uhr auf der Maximilianstraße, um anschließend durch die Stadt zu ziehen. Die Augsburger Polizei hat schon im Vorfeld auf zu erwartende Verkehrsbehinderungen hingewiesen.

Man wolle deutlich machen, dass die kommende Legislaturperiode "die letzte Chance" für konsequente Maßnahmen sei, um die dramatischen Folgen der Klimakrise einzudämmen, heißt es von den Aktivisten.