Interesse an Tschechisch-Unterricht im Grenzgebiet gemischt

Bei vielen Schülerinnen und Schülern in der Oberpfalz steht heute im Zwischenzeugnis, dass sie erfolgreich am Wahlfach Tschechisch teilgenommen haben. In Niederbayern dagegen gibt es nur wenige, die freiwillig nebenher tschechisch lernen. Das Interesse an der Sprache der Nachbarn ist im bayerischen Grenzgebiet gemischt.

16 Oberpfälzer Realschulen, aber nur eine in Niederbayern

In der Oberpfalz ist Tschechisch als Wahlfach deutlich beliebter als in Niederbayern. Es wird an insgesamt 16 von insgesamt 34 Oberpfälzer Realschulen angeboten. An zwei Schulen, nämlich in Waldsassen und in Vohenstrauß, gibt es Tschechisch sogar als Wahlpflichtfach, das man für den Realschul-Abschluss nutzen kann. Die Prüfung ist anspruchsvoll.

In Niederbayern dagegen wird nur an einer einzigen Realschule das Wahlfach Tschechisch angeboten und zwar in der grenznahen Stadt Freyung. Dort bemüht man sich sehr darum:

"Wir haben eine Partnerschule in Tschechien, also Kontakte, und wir haben seit längerem eine hervorragende Lehrkraft für Tschechisch", berichtet Ursula Stegbauer-Hölzl, Schulleiterin der Realschule Freyung, dem BR. "Ich selbst finde es wichtig, sich mit der Sprache zu befassen, weil wir viele tschechische Arbeitskräfte im Landkreis haben und auch für Ausflüge rüber fahren."

Woran es liegt, dass das Interesse in beiden Regierungsbezirken so unterschiedlich ist, können auch die Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Niederbayern und der Oberpfalz nicht recht erklären. Denn beide Regierungsbezirke liegen unmittelbar an der tschechischen Grenze. Aber das führt nicht automatisch dazu, dass Jugendliche auch Interesse haben, die Sprache der Nachbarn zu lernen.

Fächerkonkurrenz und Lehrkräfte

Tschechisch kommt an den Schulen nur dann zustande, wenn sich genügend Schülerinnen und Schüler dafür eintragen. Denn es ist nur ein Wahlfach und steht damit in Konkurrenz zu anderen Wahlfächern, die an vielen Schulen beliebter sind, zum Beispiel Robotik, Spanisch oder Zusatzkurse in den MINT-Fächern. Tschechisch gilt außerdem als Sprache, die nur mit relativ viel Aufwand zu lernen ist. Nicht an allen Schulen gibt es außerdem Lehrkräfte dafür. Aber das bayerische Kultusministerium unterstützt eine entsprechende Lehrerfortbildung.

Motivation ist entscheidend

Gute Nachbarschaft und Völkerverständigung sind das eine. Die Gretchenfrage beim Tschechisch-Unterricht ist aber für viele Jugendliche: hat man auch konkret was davon? Tschechien hat rund elf Millionen Einwohner und damit weniger als Bayern. Außer in Tschechien wird die Sprache nirgendwo auf der Welt gesprochen. Das ist ein handfester Nachteil im Vergleich zu Spanisch, das mehr als 500 Millionen Menschen weltweit sprechen, von Spanien bis nach Südamerika.

Entscheidend für die Motivation an Schulen könnten auch die unmittelbaren Wirtschaftskontakte in den Grenzregionen sein. Entlang der niederbayerischen Grenze zieht sich vor allem der Böhmerwald mit dem tschechischen Nationalpark Sumava, also viel Naturraum.

Tschechien an Grenze zur Oberpfalz dichter besiedelt

Entlang der Oberpfälzer Grenze ist Tschechien dagegen dichter besiedelt. Auch Industrieregionen liegen näher und damit die Orte, in denen zum Beispiel deutsche Firmen tschechische Niederlassungen haben.

Die Aussicht, von einer Sprache später beruflich was zu haben, ist aber wichtig dafür, ob man sie freiwillig lernen möchte, also zusätzlich zum normalen Unterricht. Aber es hängt auch vom Engagement und den Ideen der Schulen ab.

Die Realschule Freyung hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Handwerkskammern und einer Mittelschule in Hauzenberg Begegnungs-und Berufsorientierungstage für deutsche und tschechische Jugendliche veranstaltet. Das lief so gut, dass man es wiederholen möchte.

Gymnasien bieten kaum Tschechisch-Unterricht

In den Gymnasien in Niederbayern und der Oberpfalz ist Tschechisch als Wahlfach momentan die absolute Ausnahme. In Niederbayern wird es nur in einem einzigen Gymnasium und zwar in Untergriesbach bei Passau angeboten. In der Oberpfalz gibt es das Wahlfach nur an zwei Gymnasien und zwar in Cham und in Tirschenreuth.

In anderen Gymnasien, zum Beispiel in Zwiesel, ist das Fach eingeschlafen, obwohl man dort noch immer tschechische Jugendliche als Euregio-Gastschüler im Haus hat. Hauptgrund, warum das Fach kaum angeboten wird, sei das mangelnde Interesse der Jugendlichen an diesem Wahlfach, heißt es von vielen Schulleitern.

"Bei uns an der Schule hat sich Tschechisch als Wahlfach nie etabliert", erklärt Birgit Maier, Schulleiterin am Gymnasium Bad Kötzting. "Inzwischen ist es außerdem so, dass die jungen Tschechen oft Englisch sprechen, sich man sich also auch so unterhalten kann. Jugendliche nutzen außerdem gern die Übersetzungsprogramme bei Google."

Aber vielleicht könnte man mehr Jugendliche locken, wenn man das Fach anders anbietet. Ein Lehrer aus Oberviechtach plant ab dem kommenden Schuljahr ein Online-Angebot für Tschechisch als Wahlfach, so die Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in der Oberpfalz. Daran könnten dann interessierte Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern teilnehmen. In der Oberpfalz ist geplant, dass Realschülerinnen und –schüler Praktika in tschechischen Firmen machen können. Auch so etwas könnte die Motivation steigern, sich mit der Sprache des Nachbarlands zu befassen.