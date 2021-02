FR Homeschooling: Wenn die Sprache zur Herausforderung wird

Das digitale Lernen kann gerade für Schüler mit Migrationshintergrund eine große Hürde sein. An der Pestalozzi-Mittelschule Regensburg haben 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler Migrationshintergrund. Eine von ihnen ist Fadwa. Die 15-Jährige besucht die neunte Klasse und will in diesem Jahr ihren qualifizierten Hauptschulabschluss machen. Sie stammt ursprünglich aus Syrien und lebt mit ihrer Familie seit 2015 in Deutschland.

Unterricht ohne Laptop

Die Schule stellt Fadwa ein Tablet, Laptops sind derzeit nicht in ausreichender Zahl verfügbar. Fadwa wohnt alleine bei ihrem Vater, der tagsüber zur Arbeit geht. Sie kümmert sich neben dem Homeschooling in der Regel um den Haushalt. Außerdem hilft sie ihrem Vater die deutsche Sprache zu verstehen und übersetzt E-Mails oder Briefe für ihn.

Muttersprache statt Deutsch

In Fadwas Klasse sind 23 Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Durch den fehlenden Präsenzunterricht seit de hätten sie manche deutschen Wörter verlernt, so Klassenlehrerin Maria Buchberger. "Die Schüler sprechen kaum mehr Deutsch. In den Familien Zuhause wird häufig nur die Muttersprache gesprochen."