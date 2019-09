FDP-Kritik: Söder hat kein Konzept bei Windrädern

Bisher stehen 101 Windkraftanlagen in den Staatsforsten. 100 weitere hat Ministerpräsident Markus Söder im Juli versprochen. Jetzt wollte der Forchheimer FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber mehr über Söders Vorschlag wissen. Er fragte, wo im Staatswald und vor allem in seiner Heimat Oberfranken, Windräder hinkommen könnten.

Wann kommen Windräder? Unklar!

Das Landwirtschaftsministerium hat inzwischen geantwortet. Es gäbe noch keine Überlegungen zu einzelnen Standorten. Die Bayerischen Staatsforsten, eine Anstalt des öffentlichen Rechts im Eigentum des Freistaats, müssten erst eine Analyse zum Windkraftpotential in den Wäldern in Auftrag geben. Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagte ein Sprecher der Staatsforsten, bisher lasse sich nicht seriös vorhersagen, wann mögliche Standorte in den Wäldern vorgeschlagen werden können.

💡 Was sind die Staatsforsten?

Die Staatsforsten sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts im Eigentum des Freistaats Bayern. Sie bewirtschaften den gesamten bayerischen Staatswald. Dieser ist insgesamt 808.000 Hektar groß, 2.700 Beschäftige kümmern sich um ihn. Es wachsen jedes Jahr 6,1 Millionen Kubikmeter Holz darauf.

FDP-Mann Körber: Ein typischer Söder

Der FDP-Abgeordnete Körber spricht von einer Luftnummer. "Ein typischer Söder" sei das. Statt zunächst etwas zu hinterfragen oder Grundlagen zu schaffen, würden Schlagzeilen produziert: "Die Klimastrategie der Staatsregierung ist für mich sehr fragwürdig, wenn das immer so gemacht wird, dass erst Ankündigungen gemacht werden und hinterher geklärt wird, ob das überhaupt geht."

Noch kein Betreiber für Windräder gefunden

Markus Käser vom Bündnis "Bürgerenergie Bayern", das Energiegenossenschaften und Stadtwerke vertritt, sieht die angekündigten Windräder im Staatsforst ebenfalls skeptisch. Käser würde gerne wissen, welche Firmen die Windräder in den Bayerischen Staatsforsten am Ende bauen und betreiben sollen. Zudem fragt er, ob es Ausschreibungen geben werde und ob nur eine Firma beauftragt werden solle.

Wie die Staatsforsten mitteilten, sind auch diese Fragen bisher ungeklärt. Bereits im August hatten die Landtags-Grünen bezweifelt, dass sich Söders Ankündigung umsetzen lässt. Der Grund: die 10H-Regelung, die besagt, dass der Abstand zur Wohnbebauung zehnmal so lang sein muss wie das Windrad hoch ist.

"Wenn das 10H-Abstandsgesetz für Windkraftanlagen bleibt, sind die Pläne nur eine Luftnummer", sagte Hans Urban, forstpolitischer Sprecher der Landtags-Grünen. Die 10H-Regel erschwere die Standortsuche im Wald, vor allem in Kombination mit den Belangen des Naturschutzes.