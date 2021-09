Megaprojekt Bahnausbau in Oberfranken gestartet

Strecke muss ab 3. September gesperrt werden

Für den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg sperrt die Deutsche Bahn den Streckenabschnitt zwischen Fürth und Bamberg komplett. Die Vollsperrung ermögliche "komplexe Bauarbeiten in einem kurzen Zeitfenster", teilt die Bahn mit. Für die Regionalverkehrszüge und die S-Bahnen der Linie 1 bedeutet das allerdings Schienenersatzverkehr und zum Teil auch veränderte Fahrzeiten.

Insgesamt fallen zwischen dem 04. und 14. September auf der Strecke Nürnberg-Bamberg rund 800 Züge aus. Die Fernverkehrszüge der Linie Berlin – München bzw. Berlin – Wien werden in beiden Richtungen ab/bis Erfurt über Fulda, mit Halt in Würzburg nach/ab Nürnberg umgeleitet. Dadurch kann es zu Verspätungen von bis zu 80 Minuten kommen.

Auch in den Gemeinden entlang der Strecke könne es in dem Zeitraum stellenweise zu Umleitungen im Straßennetz kommen, so die Bahn.