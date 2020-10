Existenzgründung in der Corona-Krise

Trotz aller praktischer Hilfe braucht Nico aber für seinen Traum immer noch einen hohen fünfstelligen Betrag.

Förderbank KfW machte Existenzgründung möglich

Wegen der Kosten für Hygiene-Maßnahmen muss Nico Rapp auch noch die Gewinnerwartung in seinem Businessplan nach unten korrigieren. Aber kurioserweise bringe ihm die Krise auch einen entscheidenden Vorteil bei der Finanzierung, berichtet er: "Durch Corona habe ich es am Ende sogar leichter gehabt, an das Geld zu kommen." Denn die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) habe die Finanzierung mit einem Corona-Hilfsprogramm für Selbständige abgesichert. "So wurde das Risiko minimiert und ich habe den Kredit dann problemlos bekommen."

Eine Erfolgsgeschichte in schwierigen Zeiten

Im September eröffnet Nicos Laden im Münchner Glockenbachviertel und im Oktober sind schon fast die Hälfte seiner Friseurstühle vermietet.

Nico will mit seinem Beispiel auch anderen Mut machen. Falls es noch einmal zu einem Lockdown für Friseursalons kommt, will er sich die entstehenden Kosten mit seinen Coworkern teilen. So hoffen sie, besser durch die Krise zu kommen: Jeder als Selbstständiger aber trotzdem gemeinsam.