Eins der intelligentesten Häuser der Welt steht in Hauzenberg

Es klingt nach Science Fiction und ein bisschen verrückt: Aber ein Smart-Home in Hauzenberg im Landkreis Passau ist wahrscheinlich eines der intelligentesten Häuser der Welt.

Das Haus denkt für seine Bewohner mit

Auf den ersten Blick ist das Haus ein ganz normales Einfamilienhaus. Doch es kann weitaus mehr, als ein normales: Es übernimmt fast alles für die Bewohner - vom Einkaufen übers Türöffnen bis hin zum Hochbeet wässern. Das Haus denkt mit und spricht mit seinen Bewohnern. In ihm steckt jede Menge künstliche Intelligenz - und es ist CO2-neutral.

Ein CO2-neutrales Zuhause

Ein IT-Spezialist aus Hauzenberg hat das Haus gebaut. Wenn seine Frau mit vollen Einkaufstüten vor der Haustür steht, reagiert das Smart-Home: "Guten Morgen, Martina. Willkommen zuhause. Bitte leise sein. Aurelia schläft", kommt es aus den Lautsprechern.

Der Computer weiß, wann Papa nach Hause kommen wird

Stolz erklärt Besitzer Khosrau, wie sein Haus funktioniert und was es alles kann: Etwa Auskunft darüber geben, wann er von der Arbeit nach Hause kommt: "Wo ist Papa?" beantwortet die künstliche Intelligenz mit: "Papa war in der Arbeit und ist um 16.55 Uhr losgefahren. Nach aktueller Verkehrslage wird er um 18.50 Uhr zuhause sein."

Das Haus bestellt Windeln für die Tochter

Und wenn die Eltern wissen wollen, ob bald wieder neue Windeln für Töchterchen Aurelia fällig sind, dann hört sich das so an: "Brauchen wir neue Windeln?" - "Nach meiner Berechnung hat Aurelia noch 30 Windeln der Größe 4 Plus. Am Montag würde ich neue bestellen. Jedoch in Größe 5. Soll ich die jetzt schon bestellen?" - "Ja, bitte jetzt schon bestellen." - "Ok, ich suche den günstigsten Preis und bestelle."