Die Abendschau wird 65 - und ist fitter denn je

Bayern echt erlebbar machen

Auch wenn sich die Abendschau in Ihren 65 Jahren immer wieder verändert hat - der bayerische Ansatz gilt immer noch: Emotionen hinter den Menschen und Geschichten aus Bayern, das ist die tägliche Mission der Abendschau. Moderator Roman Roell fasziniert vor allem die unglaubliche Bandbreite seiner Sendung. "Heute Tom Cruise live vom roten Teppich, morgen Howard Carpendale auf unserer Studio-Couch und am nächsten Tag an gleicher Stelle eine bisher unbekannte Frau, die Pflegekinder betreut und herzergreifende Geschichten erzählen kann. Wo hast Du das als Moderator denn sonst?"

Die Abendschau war stets am Puls der Zeit und immer auf Aktualität bedacht: Es dauerte etwa keine 30 Minuten, bis die Abendschau nach dem Oktoberfestattentat 1980 vor Ort war. Die Abendschau war auch live dabei, als die ersten Trabbis nach der Öffnung der Mauer über die Grenze nach Bayern fuhren. "Die Redaktion nimmt das Publikum nicht nur an die Hand, sondern sanft in den Arm und führt es partnerschaftlich durch Bayern", sagt BR-Chefredakteur Christian Nitsche: "Gerade in emotionalen Momenten ist diese enge Verbundenheit zu spüren."