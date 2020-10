Corona: Tüftler entwickeln Viren-Killer-Leuchte

Eigentlich dreht sich in einer Firma in Geisenfeld alles um die Verarbeitung von Metall mit modernster Lasertechnik. Erstmals haben die beiden Unternehmer diese Technik nun dazu eingesetzt, eine ganz spezielle Lampe zu entwickeln: Seit kurzem produzieren sie eine Art Viren-Killer-Leuchte.

Mit UVC-Strahlen gegen das Corona-Virus

Die Viren-Killer-Lampe trägt den Namen "Shine" und führt ein Doppelleben. Außen an ihrem Metallgehäuse sind normale LED-Leuchten angebracht. Doch innen drinnen in ihrer geschlossenen Metall-Kassette produziert die Viren-Killer-Lampe hochgefährliche Ultraviolett-C-Strahlen. Diese UVC-Strahlen vernichten Viren, auch Corona-Viren.

UVC-Strahlen in lichtdichter Metallkammer

Die Funktionsweise der Anti-Corona-Lampe ist vom Grundsatz her simpel. Die Deckenlampe saugt die Luft nach oben Richtung Decke, weg von den Menschen. Dies geschieht mit Hilfe eines Gebläses, das wie die UVC-Röhren in den geschlossenen Metall-Kassetten sitzt. Die Entkeimung findet drinnen in der Metallkammer statt, so Olaf Rautner, Geschäftsführer der Firma Caereo.

Schon lange UVC-Desinfektion auf Flächen

Mehrfach wiederholt Unternehmer Olaf Rautner, dass die Metall-Kammern mit den UVC-Röhren absolut lichtdicht sind, also kein UVC-Licht nach draußen lassen. Das ist von zentraler Bedeutung. Denn UVC-Strahlen werden zwar schon seit Jahrzehnten zur Desinfektion eingesetzt, aber nur für Flächen wie OP-Räume oder Krankenwagen.

UVC-Entkeimung in Innenräumen ist umstritten

Bislang finden UVC-Strahlen aber keine Anwendung in bewohnten Räumen, weil sie auch die Gesundheit von Menschen schwer schädigen können. Unternehmer Rautner versichert jedoch, mit seiner Lampe sei auch die Entkeimung belebter Räume bedenkenlos möglich:

"Es wird jedes Gerät mit einem hochempfindlichen UVC-Radiometer untersucht, damit garantiert kein Strahlungsleck da ist. Denn es will ja keiner, dass er sich die Augen verblitzt oder Sonnenbrand bekommt." Olaf Rautner, Caereo-Geschäftsführer

Viren-Killer-Lampe fürs Klassenzimmer?

Der Unternehmer, der seine Lampen schon patentieren hat lassen, wünscht sich, dass seine UVC-Lösung gegen Corona möglichst vielseitig eingesetzt wird - in Schulen, Altenheimen, in Geschäften und Behörden.