Fotoverbot am ersten Schultag? So ist es in Bayern geregelt

Hübsch gemacht, mit neuer Schultüte und Schulranzen – solche Erinnerungsfotos vom ersten Schultag dürfen in keinem Fotoalbum fehlen. Doch in Zeiten von Instagram, Facebook und Co. können Fotos von diesem wichtigen Tag problematisch werden. Denn die Datenschutzgrundverordnung verbietet das Fotografieren und Filmen von Personen ohne deren Einwilligung.

Fotoverbot in Sachsen-Anhalt

In einer Schule in Sachsen-Anhalt gab es am ersten Schultag sogar ein Fotografier- und Filmverbot. In Bayern soll der Nachwuchs samt Schultüte im Klassenzimmer weiter im Familienalbum landen dürfen. Das Kultusministerium spricht kein generelles Fotoverbot aus, überlasst die Entscheidung den einzelnen Schulen, so ein Ministeriumssprecher.

Fotos für den privaten Gebrauch – kein Problem

Grundsätzlich sei das Fotografieren von Schülern nur mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten erlaubt, ab dem 14. Lebensjahr müssten auch die Kinder selbst einverstanden sein. Aber: "Aufnahmen, die von Erziehungsberechtigten ausschließlich für den privaten Gebrauch angefertigt und genutzt werden, sind hiervon ausgenommen." Anders sieht die Sache aus, wenn andere Kinder auf den Bildern zu sehen sind.

"Eltern dürfen ihre eigenen Kinder eigentlich immer filmen oder fotografieren. Allerdings Vorsicht, wenn sie dabei andere Kinder filmen, dann greifen sie in die Rechte andere ein und dann ist es immer sinnvoll, sich bei den anderen Familien zu erkundigen, ob das in Ordnung ist." Thomas Petri, Landesbeauftragter für Datenschutz in Bayern

Bayern: Belehrung der Eltern empfohlen

Der Haken an der Sache: Die Einverständniserklärung der anderen Familien müsste schriftlich vorliegen. In Nürnberg wird es wohl zum Start ins neue Schuljahr auch kein Fotografierverbot an Schulen geben. Das staatliche Schulamt in Nürnberg empfiehlt den Schulen aber, die Eltern zu Beginn der Einschulungsveranstaltung darüber zu belehren, dass sie nur ihr Kind filmen und fotografieren dürfen.

Handy wegnehmen? Geht nicht.

Um Probleme mit Persönlichkeitsrechten schon im Vorfeld zu vermeiden, rät Thomas Reichert, der Leiter des Staatlichen Schulamts in Nürnberg, Folgendes:

"Vielleicht können die Schulen Räume, Nischen, Ecken schaffen, wo Eltern ihr Kind mit Lehrkraft und Schultüte fotografieren können. Haftbar ist immer der Fotografierende und hier ist die Problematik. Als Schulleiter kann ich das Fotografieren und Filmen zwar verbieten, aber ich kann den Eltern das Handy ja nicht wegnehmen und sagen: 'Sie fotografieren jetzt nicht.'" Thomas Reichert, der Leiter des Staatlichen Schulamts in Nürnberg

Fotos von anderen Kindern veröffentlichen: strafbar

Wer trotzdem andere Kinder filmt oder fotografiert und diese Aufnahmen dann im Internet veröffentlicht, macht sich strafbar und kann juristisch belangt werden.