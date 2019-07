Fotoshooting im Altenheim: So waren wir in den 50ern!

Reise zurück in die Jugend

Insgesamt nimmt ein knappes Dutzend Heimbewohner an der Aktion teil. Einige Damen sind in Petticoats, die Herren tragen Hosenträger oder eine Melone auf dem Kopf.

"Uns ist es ganz wichtig, zu zeigen, dass hochbetagte Menschen, auch mit Demenz, noch am Leben sind. Es wird mit so viel Mitleid auf die Menschen geschaut, und wir möchten zeigen: Wir sind noch am Leben, wir haben Spaß. Ich will das alles nicht beschönigen, aber es ist tatsächlich so." Beate Hamm, Pflegedienstleiterin des Chiemgau-Stifts Inzell, hatte die Idee zur Aktion

Fotograf Tom Freudenberg hat mit den Bewohnern vor ein paar Jahren eine Fotoausstellung gestaltet, hinterher haben die Angehörigen in einem Buch aufgeschrieben, was es in ihnen ausgelöst hat: Mutter oder Vater auf professionellen Fotos und in den original Kostümen aus der Zeit ihrer Jugend zu sehen.

'Das Bild meiner Mutter in dieser Ausstellung zu sehen, ist ein bewegender Moment.' Das hat die Tochter einer porträtierten Dame geschrieben, sie war zu Tränen gerührt." Fotograf Tom Freudenberg