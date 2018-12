Fotos vom Bankräuber aus Obersüßbach veröffentlicht

Am Freitag hat das Polizeipräsidium Niederbayern Fotos vom Bankräuber veröffentlicht, der am Dienstagmittag die Raiffeisenbank in Obersüßbach im Kreis Landshut überfallen hatte. Da er bis jetzt untergetaucht ist, hofft die Polizei mithilfe der Fotos auf weitere Zeugen und Hinweise.

Täter war maskiert und bewaffnet

Der etwa 35 Jahre alte Mann hatte am Dienstag um kurz vor halb zwölf mit einer Damenstrumpfhose über dem Kopf und einer vorgehaltenen Pistole die kleine Bankfiliale in Obersüßbach betreten. Er bedrohte eine 23-jährige Angestellte, die dadurch ein Schock erlitt. Nach dem Überfall flüchtete er vermutlich mit einem weißen Kombi. Er erbeutete mehrere Zehntausend Euro.

Wer kennt den Mann?

Trotz einer großangelegten Fahndung und intensiver Ermittlungen konnte ihn die Polizei bislang nicht fassen. Die Kripo Landshut erhofft sich nun, mit der Veröffentlichung der Lichtbilder aus der Überwachungskamera der Bank, neue Hinweise zur Identität oder dem Aufenthalt des unbekannten Täters zu bekommen.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, hellhäutig, helle kurze Haare und er sprach hochdeutsch. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls mit einer dunkelblauen Jacke, einer hellen Hose und einer hellen Mütze bekleidet. Die Tatwaffe war dunkelgrau.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle.