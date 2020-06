Fotopose mit "Judenstern": Ärger für AfD-Chefin Ebner-Steiner

Ein im Internet veröffentlichtes Foto der Vorsitzenden der bayerischen AfD-Landtagsfraktion Katrin Ebner-Steiner erregt die Gemüter. Es ist ein Selfie mit ihr und einem offensichtlichen Impfgegner, der einen selbst gebasteltem "Judenstern" angesteckt hat. Landtagskollegen aus mehreren Lagern werfen der Rechtspopulistin damit eine Verharmlosung des Holocaust vor.

Selfie mit "Judenstern" mittlerweile gelöscht

Ebner-Steiner lächelt auf dem Bild neben einem Mann in die Kamera, der einen deutlich sichtbaren gelben Davidstern auf seinem T-Shirt trägt, der dem nationalsozialistischen "Judenstern" nachempfunden ist. "Ich bin ein Impfgegner", ist darauf zu lesen. Das Foto soll am vergangenen Samstag in Ebner-Steiners Heimatstadt Deggendorf entstanden sein und war auf dem Instagram-Account einer AfD-Anhängerin zu sehen. Mittlerweile wurde es dort gelöscht.