Fotografieren in Nürnberger Museen: Was darf man, was nicht?

Immer wieder landen auch die beliebtesten Werke aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg wie das Bildnis von Dürers Mutter mit der weißen Haube und das seines Lehrers als Selfie im Internet. Besonders beliebt ist auch ein leerer hölzerner Rahmen nach Dürers Vorlage, der mitten im Raum steht. Museumsbesucher platzieren sich dahinter und knipsen Bilder als wären sie selbst das Kunstwerk. Vor allem jüngere Besucher schießen das eine oder andere Foto von Kunstwerken.

Urheberrecht gilt bis 70 Jahre nach dem Tod

Am Germanischen Nationalmuseum, einem der beliebtesten Museen in Nürnberg, sind Fotos grundsätzlich erlaubt. Für private Zwecke. Allerdings sollten Besucher vor dem Fotografieren auf die Infotafel schauen, denn es gibt Ausnahmen. Vor allem wenn sie Fotos von moderneren Werken auf Social-Media Accounts veröffentlichen will. Grundsätzlich gilt: Ist der Künstler seit mehr als 70 Jahren verstorben, erlischt das Urheberrecht und Fotos dürfen veröffentlicht werden. Ist der Künstler am Leben oder weniger als 70 Jahre tot, kann das Urheberrecht verletzt werden. Der Künstler oder Angehörige könnte gegen Veröffentlichungen klagen.

Regeln in anderen Museen beachten

Auch in den Museen der Stadt Nürnberg, dem DB Museum oder dem Neuen Museum gelten diese oder ähnliche Regeln. Die stellvertretende Direktorin des Neuen Museums, Eva Martin, bittet die Besucher, sich selbst zu informieren.

"Die Künstler unserer ausgestellten Werke leben oft noch. Da muss man sich drüber bewusst sein, dass die Nutzungsrechte beim Künstler liegen. Insofern muss eben jeder Besucher mit sich ausmachen, ob er ein Werk fotografiert und was er danach damit tut." Eva Martin, stellvertretende Direktorin des Neuen Museums

Vorab informieren

Die Museen der Stadt Nürnberg weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Kunstwerke nicht mit Blitz abgelichtet werden dürfen, da das den Werken schaden kann. Am besten, Besucher informieren sich schon am Eingang, was man darf und was nicht erlaubt ist.