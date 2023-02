Fotograf Valentin Schwab – ein unterfränkischer Kosmopolit

Der Würzburger Kulturspeicher zeigt das Lebenswerk des unterfränkischen Fotografen Valentin Schwab. Kaum ein anderer hat die unterfränkische Provinz so systematisch abgelichtet wie er. Schwab tat es mit dem weltläufigen Blick, den er sich zuvor in Südamerika oder Afrika angeeignet hatte. Hier wie da ging es ihm um die Lebensräume und Lebensumstände der Menschen. Der Kulturspeicher ehrt den 2012 verstorbenen Valentin Schwab nun mit einer Retrospektive.

Beim Fortschritt kommt es auf das "Wie" an

Der erste Blick beim Betreten der Ausstellungshalle im Würzburger Kulturspeicher fällt auf den Fotografen selbst. Valentin Schwab posiert neben einer Balgenkamera, einem einfachen aber hochwertigen Werkzeug ohne Firlefanz, wie er selbst einmal sagte. Damit entstanden viele der schwarz-weiß Fotos der gezeigten Retrospektive. Valentin Schwab – ganz der Chronist seiner Heimat? Ganz so leicht kommt man hier nicht davon, betont die Kuratorin der Ausstellung, Henrike Holsing. Schwab dokumentierte zwar über Jahrzehnte das Landleben in der Region. Doch das allein hätte nicht zu dieser Werkschau geführt.

Die Kuratorin sieht es so: Schwab war alles andere als ein Dorffotograf und wollte es auch nicht sein. Das werde auch dadurch deutlich, dass Schwab selbst für sein Werk eine neue Überschrift kreierte: Nannte er die ländliche Fotoserie zunächst "Hommage an Franken", so sprach er später nur noch von LAND. Das lenkt den Blick weit über die Region hinaus auf den Strukturwandel insgesamt, der das ländliche Leben überall gleichermaßen betrifft.

Als Kameramann auf der Seite der Unterdrückten

Der Rundgang beginnt jedoch mit einer ganz anderen Facette des Künstlers, der politischen: Kinder auf Betonplätzen zwischen Hochhäusern. Entstanden während Schwabs Studienzeit in Kassel, begleitend zu einer soziologischen Studie. Dort lernte Valentin Schwab auch den Kunstprofessor Manfred Vosz kennen, mit dem er als Kameramann mehrere Krisengebiete bereiste.

Eine gefährliche Zeit, in der Valentin Schwab teils schwer verletzt, einmal sogar angeschossen wurde. Filmausschnitte aus Nicaragua oder San Salvador zeugen davon. Schon damals ging es ihm um die Menschen und ihre Lebensbedingungen. Schwab stellte sich in den Dienst seiner Protagonisten und verschaffte ihnen so eine würdevolle Darstellung ihrer selbst.